Жители Самарской области могут записаться к врачу через мессенджер MAX

С помощью чат-бота или мини-приложения в национальном мессенджере можно записаться на консультацию к врачу или вызвать врача на дом.

"Это еще одна площадка для дистанционной записи к врачу, теперь доступная и жителям Самарской области, — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. — Сегодня современные технологии позволяют широко внедрять медицинские сервисы, дают возможность получить востребованные услуги в здравоохранении, всего лишь используя смартфон, в несколько кликов. И здесь задача организаторов здравоохранения — своевременно интегрировать системы, а в вопросах дистанционной записи на прием — регулярно актуализировать электронное расписание, повышая доступность данной услуги".

Найти новый сервис можно в поиске мессенджера "Сервис записи на прием к врачу Самарской области". Чтобы пользоваться сервисом, необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных, указать номер полиса ОМС и ФИО.