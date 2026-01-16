16+
Здравоохранение Общество

В Октябрьском районе Самары откроется детская поликлиника

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов совместно с представителями министерства здравоохранения Самарской области, главным врачом Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой Ольгой Галаховой и родителями юных пациентов проверили готовность объекта.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Современное четырехэтажное здание для оказания медицинской помощи детскому населению Октябрьского района построено в рамках мероприятий национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Открытие новой поликлиники по адресу: ул. Панова, 12 планируется весной 2026 года.

В ходе визита Александр Фетисов осмотрел отделения, фильтр-боксы, кабинеты врачей и диагностическое оборудование, пообщался с персоналом и представителями родительского сообщества.

"Это будет одно из самых современных детских медицинских учреждений в нашем регионе. Оно рассчитано на 500 посещений в смену, соответствует всем требованиям и стандартам. В новом здании предусмотрена удобная навигация для родителей, условия для маломобильных пациентов, игровые комнаты, а главное — разделение потоков пациентов здоровых и больных, чтобы предотвратить распространение инфекций. Раньше по одному коридору все шли, кто-то чихнет-кашлянет и понесли инфекцию в школу или детский сад. Теперь иначе, и это правильно", — отметил врио заместителя губернатора.

В данный момент медицинская помощь оказывается в трех приспособленных помещениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Общая площадь помещении не более 2 тыс. кв. м, а мощность — 192 посещения в смену. В них отсутствуют рентгеновский и УЗИ аппараты, а также нет возможности получить консультацию врачей узких специальностей. Пациентам приходится посещать консультативно-диагностический центр, находящийся на пр. Карла Маркса, 165а.

"Ввод в эксплуатацию новой поликлиники будет значимым этапом в повышении доступности и улучшении уровня медицинской помощи для детского населения Октябрьского района Самары — более 24 тысяч. Площадь здания увеличена в три раза и составляет 5887 кв. м. Кроме того, комфортные условия созданы и для медицинского персонала, современная вентиляция и кондиционирование, отдельные помещения для принятия пищи и отдыха", — подчеркнула главный врач больницы Ольга Галахова.

Родители пациентов после ознакомления поделились впечатлениями. "Учреждение яркое, многоэтажное, с удобным пандусом, есть лифт для перемещения с маленькими детьми. Просторные коридоры и кабинеты, игровые зоны и адаптированные санитарные комнаты, в том числе для маломобильных граждан. Кроме того, здесь установили рентген, теперь не нужно будет ездить из одного отделения в стационар больницы. В настоящее время мой ребенок получает медицинскую помощь по адресу Ново-Садовая, 34, условия там, мягко говоря, не очень", — рассказала жительница Октябрьского района Ольга Никулина.

Врач-педиатр участковый Виктория Жупник окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова и вернулась в родной город. "Я оказываю медицинскую помощь детям раннего и старшего возраста в отделении на Ново-Садовой около трех с половиной месяцев. Здесь достаточно старое здание, в некоторых кабинетах протекают трубы. Кроме того, нет современного оборудования. Новое здание выглядит очень внушительно, хотелось бы поскорее начать там работать", — рассказала она.

Сосредоточение всех необходимых служб и докторов в одном месте значительно упростит процедуру получения консультаций. В поликлинике будут вести прием узкопрофильные врачи, работать отделения физиотерапии, эндоскопии и рентгенологии, кабинет ультразвуковой диагностики и процедурная для забора анализов крови. Кроме того, создано отделение неотложной помощи с двумя выездными бригадами. Всего в поликлинике будут работать более 60 врачей и порядка 50 медицинских сестер. 
По итогу визита Александр Фетисов обозначил ряд вопросов, которые необходимо решить до начала работы медучреждения.

"Действующие педиатрические отделения в Октябрьском районе продолжают работать в штатном режиме. Получать медицинскую помощь должно быть удобно всем жителям Октябрьского района. Поручил специалистам минздрава проработать логистику и транспортную доступность.  Если есть вопросы, надо их решать. Кроме того, многие ездят на своих автомобилях, значит необходима парковка. Важно и благоустройство территории. Через дорогу от новой поликлиники — зона, нуждающаяся во внимании. Займемся с администрацией Самары. Постараемся все сделать в максимально короткие сроки с учетом всех обстоятельств и условий", — подчеркнул Александр Борисович.

