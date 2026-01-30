Энергетики – новый алкоголь: ВСК составил антирейтинг вредных привычек российской молодежи

Российская молодежь все чаще страдает от интернет-зависимости — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК по результатам собственного исследования. Так, доля россиян младше 34 лет с данной проблемой выросла за год с 26% до 28%. Также молодые люди стали чаще признаваться в переедании и шопоголизме, употреблении энергетиков, а курить, наоборот, стали реже.

По данным Страхового Дома ВСК, по итогам прошлого года самыми распространёнными вредными привычками среди молодежи стали:

Интернет-зависимость — в ней признаются 28% опрошенных (26% в начале 2025 года) Курение — 24% (25% в начале года) Переедание — 20% (16% в начале года) Слишком частое потребление кофе — 18% (20% в начале года) Слишком частое потребление энергетиков — 18% (10% в начале года).

Самыми частыми вредными привычками среди девушек стали интернет-зависимость (30,4% в данной категории), переедание (21%), чрезмерное потребление кофе (20%) и шопоголизм (19%). Мужчины больше курят (почти 27%), много времени проводят за компьютерными играми (18%) и употребляют алкоголь (16%).

Примечательно, что среди людей с невысоким уровнем дохода более распространены такие вредные привычки, как шопоголизм, эмоциональная неуравновешенность и потребление спиртного. Россияне со средним доходом чаще других курят, а с высоким — переедают (при этом, редко страдают от шопоголизма).

В антирейтинг вредных привычек зумеров также вошли привычка грызть ногти (20% против 5% среди миллениалов), щелкать суставами (11% против 7% среди миллениалов).

Различается и география вредных привычек. Так, больше всего интернет-зависимых живет в Перми (50% респондентов в регионе), там же — чаще всего переедают (46%), алкоголь больше других употребляют в Санкт-Петербурге (29%), энергетики — в Екатеринбурге и Краснодаре (36,4% и 31% соответственно), шопоголизм — одна из главных проблем в Ростове-на-Дону (54%), эмоциональная неуравновешенность — в Новосибирске (25%).