Народная программа "Единой России" позволила построить и отремонтировать более 150 тыс. км дорог

В Ростове-на-Дону прошел второй отчетно-программный форум "Единой России" "Есть результат!". Темы окружного форума ЮФО — жилье и комфортная городская среда. Сбор инициатив продолжается, каждая идея будет рассмотрена и учтена при разработке новой Народной программы ЕР.

По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, народная программа реализована по ключевым направлениям: благоустройство, газификация, жилье, дороги, ЖКХ. Самарская область достигла впечатляющих показателей в создании комфортной городской среды. За шесть лет реализации национального проекта "Жилье и городская среда" было благоустроено 2 755 территорий, из которых 1 825 дворовых и 912 общественных пространств. А сам регион 22 раза становился лауреатом Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

"Единая Россия" — в отличие от оппонентов — не может позволить себе пустой популизм. Мы берем на себя реальные обязательства перед людьми. Именно за счет этого партия уже четверть века консолидирует общество. Является ответственным проводником стратегического курса Президента России Владимира Владимировича Путина", — подчеркнул он.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме "Есть результат!" в Ростове-на-Дону отчитался по народной программе. Он отметил, что теперь к развитию страны подошли комплексно. По его словам, каждый малый населенный пункт (а в них проживает 70% населения — более 100 млн человек) должен стать лучше.

"Это амбициозная, но выполнимая задача", — считает вице-премьер РФ.

На круглых столах в ходе форума участники предложили включить введение 500-метровых зон абсолютной безопасности вокруг школ, строительство не менее 50 автодорожных обходов, модернизацию и расширение железнодорожных подходов к морским портам и строительство новой высокоскоростной магистрали.

"Получается эффект бутылочного горлышка. Поэтому разработали предложение по модернизации и расширению железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях: Черноморском, Северо-Западном, Восточном и направлении Север-Юг", — отметил региональный координатор партпроекта "Безопасные дороги" в Волгоградской области Геннадий Кузнецов.

По его словам, важно реализовать проект по строительству высокоскоростной магистрали по ключевым направлениям, в том числе — на юг.

Идеи были не только озвучены экспертами во время круглых столов, но и представлены жителями всей страны на сайте естьрезультат.рф. Марат Хуснуллин поблагодарил ЕР за совместную работу, подчеркнув, что инициативы партии помогают развивать инфраструктуру городов. Также он поддержал инициативы участников форума.