Народная программа "Единой России" позволила построить и отремонтировать более 150 тыс. км дорог

Народная программа "Единой России" позволила построить и отремонтировать более 150 тыс. км дорог

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Ростове-на-Дону прошел второй отчетно-программный форум "Единой России" "Есть результат!". Темы окружного форума ЮФО — жилье и комфортная городская среда. Сбор инициатив продолжается, каждая идея будет рассмотрена и учтена при разработке новой Народной программы ЕР.

Фото: er.ru

По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, народная программа реализована по ключевым направлениям: благоустройство, газификация, жилье, дороги, ЖКХ. Самарская область достигла впечатляющих показателей в создании комфортной городской среды. За шесть лет реализации национального проекта "Жилье и городская среда" было благоустроено 2 755 территорий, из которых 1 825 дворовых и 912 общественных пространств. А сам регион 22 раза становился лауреатом Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

"Единая Россия" — в отличие от оппонентов — не может позволить себе пустой популизм. Мы берем на себя реальные обязательства перед людьми. Именно за счет этого партия уже четверть века консолидирует общество. Является ответственным проводником стратегического курса Президента России Владимира Владимировича Путина", — подчеркнул он.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме "Есть результат!" в Ростове-на-Дону отчитался по народной программе. Он отметил, что теперь к развитию страны подошли комплексно. По его словам, каждый малый населенный пункт (а в них проживает 70% населения — более 100 млн человек) должен стать лучше.

"Это амбициозная, но выполнимая задача", — считает вице-премьер РФ.

На круглых столах в ходе форума участники предложили включить введение 500-метровых зон абсолютной безопасности вокруг школ, строительство не менее 50 автодорожных обходов, модернизацию и расширение железнодорожных подходов к морским портам и строительство новой высокоскоростной магистрали.

"Получается эффект бутылочного горлышка. Поэтому разработали предложение по модернизации и расширению железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях: Черноморском, Северо-Западном, Восточном и направлении Север-Юг", — отметил региональный координатор партпроекта "Безопасные дороги" в Волгоградской области Геннадий Кузнецов.

По его словам, важно реализовать проект по строительству высокоскоростной магистрали по ключевым направлениям, в том числе — на юг.

Идеи были не только озвучены экспертами во время круглых столов, но и представлены жителями всей страны на сайте естьрезультат.рф. Марат Хуснуллин поблагодарил ЕР за совместную работу, подчеркнув, что инициативы партии помогают развивать инфраструктуру городов. Также он поддержал инициативы участников форума.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

