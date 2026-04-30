В каких случаях самарцам стоит переводить свою накопительную пенсию в ПДС?

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала действовать в 2024 году и представляет собой новый инструмент формирования накоплений с государственной поддержкой. Одна из ее особенностей в том, что в программу можно перевести "замороженные" пенсионные накопления. Так общая сумма накоплений увеличится и возрастет выгода программы. В этом материале мы рассмотрим несколько конкретных примеров и объясним, почему такой перевод может быть эффективным.

У жителей Самары, которые официально работали в период с 2002 по 2013 год, формировалась накопительная пенсия в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). В то время размер страховых взносов работодателей составлял, как и сегодня — 22% от дохода сотрудника, но распределение этих средств выглядело следующим образом: 16% взносов перечислялись на страховую пенсию, а 6% — на формирование накопительной пенсии. В 2014 году эти средства были "заморожены": накопления перестали пополняться взносами работодателей. Невозможно стало увеличить сумму на своем персональном счете и с помощью личных средств (исключением является возможность пополнить этот пенсионный счет материнским капиталом).

Сегодня "замороженные" пенсионные накопления управляются либо негосударственным пенсионным фондом (НПФ), либо Социальным фондом России (СФР). При этом доступ к этим средствам ограничен: их нельзя снять или использовать в экстренных жизненных ситуациях, например, на лечение. А получить их можно только при достижении пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Сейчас у россиян появилась возможность перевести эти накопления в программу долгосрочных сбережений и эффективно ими распорядиться.

Почему стоит перевести накопления в ПДС?

Сумма накоплений может быть существенно увеличена за счет собственных взносов и государственного софинансирования.

Средства можно использовать в особых жизненных ситуациях, не дожидаясь пенсионных оснований.

При переводе накоплений между различными НПФ часть инвестиционного дохода может быть потеряна, однако если переводить внутри фонда (например, НПФ "БУДУЩЕЕ"), инвестиционный доход сохраняется.

Рассмотрим, для кого этот перевод наиболее выгоден:

1. Анне Ивановне 49 лет, её ежемесячный доход составляет 94 000 рублей. Она открыла программу долгосрочных сбережений и регулярно направляет туда по 5 000 рублей, дополнительно реинвестируя полученный налоговый вычет. Также она перевела в программу свою накопительную пенсию в размере 370 000 рублей.

По предварительным расчётам, через 15 лет её накопления могут составить более 3,5 млн рублей. Однако для Анны Ивановны ключевым фактором стало не это. Несколько лет назад она проходила лечение от онкологического заболевания, и теперь рассматривает ПДС как финансовую "подушку безопасности" на случай возможного возвращения болезни, чтобы иметь доступ к средствам на лечение.

БОКС: Забрать деньги из ПДС при болезни можно досрочно без потери дохода и софинансирования, если требуется дорогостоящее лечение. Перечень заболеваний утвержден Правительством РФ (инсульт, инфаркт, онкология и др.). Для получения нужно подтвердить диагноз документами и обратиться в НПФ, который переведет средства на лечение.

2. Юрию 27 лет, его текущий доход 59 000 рублей в месяц. Он решил участвовать в программе долгосрочных сбережений и планирует регулярно откладывать по 3 000 рублей, при этом налоговый вычет намерен использовать как дополнительный источник пополнения бюджета. Несмотря на небольшую сумму — около 16 000 рублей — он также переводит в ПДС свою накопительную пенсию.

По прогнозам, через 15 лет его капитал может достичь примерно 1,5 млн рублей. Без перевода пенсионных накоплений итоговая сумма была бы немного меньше. Но Юрий придерживается принципа "сбережения небольшими шагами". Кроме того, Юрий думает о своих будущих детях и знает, что все средства в программе долгосрочных сбережений наследуются.

БОКС: ПДС — это не просто "пенсия потом", а инструмент регулярного инвестирования, который можно встроить в личный портфель формирования капитала. Это программа хорошо вписывается в консервативную часть портфеля. Стоит выделить для программы небольшой процент средств, а остальные деньги могут быть, например, в более рискованных инструментах. Таким образом, сформируется диверсифицированная система накоплений.

3. Ольга Александровна в свои 39 лет достигла позиции топ-менеджера в региональном банке, ее доход составляет 260 000 рублей в месяц. Она вступила в программу долгосрочных сбережений и вносит каждый месяц 12 000 рублей, что позволяет ей получать максимальное государственное софинансирование. Налоговый вычет она также направляет в ПДС, усиливая эффект накоплений. Дополнительно девушка перевела в программу свою накопительную пенсию размером 240 000 рублей.

По примерным расчетам, через 15 лет ее капитал может составить около 5 млн рублей. Для Ольги это решение оказалось не только финансовым. Сумма ОПС кажется ей обычной на фоне текущего заработка — это практически ее доход за месяц. Гораздо важнее другое: она опасается, что к моменту выхода на пенсию забудет про эти накопления и не воспользуется средствами. Поэтому Ольга Александровна предпочитает заранее консолидировать все средства в одной программе, а не рисковать тем, что они останутся невостребованными.

БОКС: ПДС выгодна обеспеченным гражданам прежде всего как инструмент налоговой оптимизации, получения высокой гарантированной доходности (софинансирование + вычеты) и безопасного размещения средств. Основные плюсы — возврат до 88 000 рублей НДФЛ ежегодно, защита средств АСВ до 2,8 млн рублей и отсутствие налогов на инвестиционный доход.

Как стать участником программы?

Чтобы стать участником программы долгосрочных сбережений, достаточно заключить договор с НПФ. Если вы хотите узнать, какой доход к пенсии сможете сформировать именно вы, и как перевести накопления по ОПС в ПДС, позвоните в НПФ "БУДУЩЕЕ" по телефону 8 800 555 0 555 или посетите новый офис фонда по адресу: г. Самара, Московское шоссе, дом 185А (ТЦ Самолет).