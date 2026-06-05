Анна Рыбина на ПМЭФ: системное управление здоровьем коллективов оказывает существенный эффект на бизнес

В России уровень проникновения корпоративного ДМС относительно невысокий — 12-15% без учета микробизнеса. При этом производительность труда сильно зависит от состояния здоровья персонала. Традиционно рынок страхования фокусировался на компенсации затрат на лечение, но сейчас ключевой вызов для отрасли — сместить акцент на управление здоровьем и профилактику заболеваний. В перспективе такая стратегия может оказать позитивное влияние на экономику страны. Об этом рассказала Анна Рыбина, генеральный директор Страхового Дома ВСК, в рамках сессии "Человеческий капитал: сколько стоит здоровье человека?" на полях ПМЭФ-2026.

По мнению Анны Рыбиной, вопрос заботы о здоровье сотрудников в условиях острого кадрового дефицита становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности компаний и экономики в целом. И несмотря на то что страхование — это финансовый инструмент, задача которого — компенсировать лечение пациентов, в современных медицинских страховых продуктах все больший фокус делается именно на превенции заболеваний.

Забота о здоровье сотрудников позволяет работодателям повысить их работоспособность. Так, небольшое недомогание (например, мигрень или недосып) снижают производительность труда на 30-50%. Для решения таких задач страховщики внедряют сервисы для превенции заболеваний. Примером такого продукта является "Система Оздоровления Коллектива", разработанная Страховым Домом ВСК. В рамках программы страховщик не просто направляет на лечение уже заболевшего сотрудника — он составляет карту здоровья коллектива предприятия, сегментирует сотрудников по группам и состоянию здоровья и под каждую группу настраивает индивидуальные планы профилактики и лечения.

Драйвером роста востребованности ДМС может стать развитие дистанционных сервисов — сейчас каждый 5-й пациент в ВСК получает медицинскую помощь удаленно. Пример такого продукта — Цифровая клиника ВСК, которая обеспечивает качественной медицинской помощью сотрудников предприятий любого масштаба, независимо от географии присутствия. Программа открывает доступ к услугам более чем 10 тыс. клиник по всей России, а также круглосуточному контакт-центру.

"Мы в ВСК используем все доступные современные технологии, инвестируем в ИИ в медицине — это наш стратегический вектор развития. Цифровизация медицины позволяет делать медицинскую помощь своевременной и доступной населению, вне зависимости от региона проживания пациента. Как результат — это обеспечивает синергию целей бизнеса (повышение производительности труда) и государства (рост экономики). За счёт внедрения превенции, комплексных программ управления здоровьем, коробочных решений для МСБ мы планируем повышать доступность и проникновение корпоративного медицинского страхования в бизнес. Именно в этом видим потенциал для роста человеческого капитала и его продуктивности для всей экономики", — отметила Анна Рыбина, генеральный директор Страхового Дома ВСК.