Самые опасные трассы столицы — МКАД и Варшавка, статистика ВСК

Варшавское шоссе — самая опасная столичная трасса помимо МКАД, к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Меньше всего обращений по ОСАГО из-за аварий среди загруженных магистралей Москвы фиксируется на Новорижском шоссе. В целом, в 4% случаев виновниками ДТП в столице являются жители других регионов (туристы или те, кто приехал в Москву по работе).
По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП наиболее аварийных московских магистралей, где зафиксировано наибольшее количество страховых событий по ОСАГО, вошли:
- МКАД — 8,5% ДТП
- Варшавское шоссе — 1,7%
- Ленинградское шоссе —1,5%
- Дмитровское шоссе —1%
- Волгоградский проспект —1%
- Калужское шоссе —1%
К наиболее безопасным трассам (среди загруженных магистралей) Москвы относятся:
- Кутузовский проспект — 0,5% событий по ОСАГО
- Алтуфьевское шоссе — 0,5%
- Проспект Вернадского — 0,5%
- Ярославское шоссе — 0,4%
- Люблинская улица — 0,4%
- Звенигородское шоссе — 0,2%
- Пятницкое шоссе — 0,2%
- Новорижское шоссе — 0,1%
Минимум 36% событий по ОСАГО в Москве фиксируется корпоративными автопарками, включая такси и каршеринг.
Среди автовладельцев-физлиц в лидерах аварийности мужчины — они обращаются в страховую компанию в 81% дорожных происшествий.
Пик событий по ОСАГО в Москве фиксируется в декабре (19%) и октябре (18%). Спокойнее всего на столичных дорогах в апреле и июне (по 1% в каждый период).
