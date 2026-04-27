Самые опасные трассы столицы — МКАД и Варшавка, статистика ВСК

Варшавское шоссе — самая опасная столичная трасса помимо МКАД, к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Меньше всего обращений по ОСАГО из-за аварий среди загруженных магистралей Москвы фиксируется на Новорижском шоссе. В целом, в 4% случаев виновниками ДТП в столице являются жители других регионов (туристы или те, кто приехал в Москву по работе).

По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП наиболее аварийных московских магистралей, где зафиксировано наибольшее количество страховых событий по ОСАГО, вошли:

  • МКАД — 8,5% ДТП
  • Варшавское шоссе — 1,7%
  • Ленинградское шоссе —1,5%
  • Дмитровское шоссе —1%
  • Волгоградский проспект —1%
  • Калужское шоссе —1%

К наиболее безопасным трассам (среди загруженных магистралей) Москвы относятся:

  • Кутузовский проспект — 0,5% событий по ОСАГО
  • Алтуфьевское шоссе — 0,5%
  • Проспект Вернадского — 0,5%
  • Ярославское шоссе — 0,4%
  • Люблинская улица — 0,4%
  • Звенигородское шоссе — 0,2%
  • Пятницкое шоссе — 0,2%
  • Новорижское шоссе — 0,1%

Минимум 36% событий по ОСАГО в Москве фиксируется корпоративными автопарками, включая такси и каршеринг.

Среди автовладельцев-физлиц в лидерах аварийности мужчины — они обращаются в страховую компанию в 81% дорожных происшествий.

Пик событий по ОСАГО в Москве фиксируется в декабре (19%) и октябре (18%). Спокойнее всего на столичных дорогах в апреле и июне (по 1% в каждый период).

