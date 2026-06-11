В Самарской области наградили предпринимателей и представителей бизнес-инфраструктуры за вклад в развитие региона

В региональном центре "Мой бизнес" состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню российского предпринимательства. Почетные награды получили представители бизнес-сообщества и институтов инфраструктуры поддержки, чья деятельность внесла значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области.
Награды вручил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
"Предпринимательство — это двигатель экономики региона, и мы благодарим тех, кто своим трудом, инициативой и ответственностью создает рабочие места, насыщает рынок качественными товарами и услугами. Поддержка бизнеса — наш приоритет, и такие награды — знак признания заслуг перед регионом и пример для подражания молодому поколению предпринимателей", — подчеркнул Павел Финк.
В этом году награды губернатора и минэкономразвития получили 24 предпринимателя из разных уголков Самарской области: Самары, Кинеля, Чапаевска, Октябрьска, Жигулевска, а также Волжского, Челно-Вершинского, Богатовского районов.
В Самарской области комфортные условия для предпринимателей создаются, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Получить консультацию по действующим мерам поддержки можно в сети центров "Мой бизнес".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?