В Самарской области наградили предпринимателей и представителей бизнес-инфраструктуры за вклад в развитие региона

В региональном центре "Мой бизнес" состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню российского предпринимательства. Почетные награды получили представители бизнес-сообщества и институтов инфраструктуры поддержки, чья деятельность внесла значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области.

Награды вручил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

"Предпринимательство — это двигатель экономики региона, и мы благодарим тех, кто своим трудом, инициативой и ответственностью создает рабочие места, насыщает рынок качественными товарами и услугами. Поддержка бизнеса — наш приоритет, и такие награды — знак признания заслуг перед регионом и пример для подражания молодому поколению предпринимателей", — подчеркнул Павел Финк.

В этом году награды губернатора и минэкономразвития получили 24 предпринимателя из разных уголков Самарской области: Самары, Кинеля, Чапаевска, Октябрьска, Жигулевска, а также Волжского, Челно-Вершинского, Богатовского районов.

В Самарской области комфортные условия для предпринимателей создаются, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Получить консультацию по действующим мерам поддержки можно в сети центров "Мой бизнес".