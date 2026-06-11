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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области наградили предпринимателей и представителей бизнес-инфраструктуры за вклад в развитие региона

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональном центре "Мой бизнес" состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню российского предпринимательства. Почетные награды получили представители бизнес-сообщества и институтов инфраструктуры поддержки, чья деятельность внесла значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Награды вручил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

"Предпринимательство — это двигатель экономики региона, и мы благодарим тех, кто своим трудом, инициативой и ответственностью создает рабочие места, насыщает рынок качественными товарами и услугами. Поддержка бизнеса — наш приоритет, и такие награды — знак признания заслуг перед регионом и пример для подражания молодому поколению предпринимателей", — подчеркнул Павел Финк.

В этом году награды губернатора и минэкономразвития получили 24 предпринимателя из разных уголков Самарской области: Самары, Кинеля, Чапаевска, Октябрьска, Жигулевска, а также Волжского, Челно-Вершинского, Богатовского районов.

В Самарской области комфортные условия для предпринимателей создаются, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Получить консультацию по действующим мерам поддержки можно в сети центров "Мой бизнес".

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