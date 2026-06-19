В Самарской области на 18% выросло число предприятий в сфере медицины

В Самарской области с начала 2026 года малый и средний бизнес в сфере медицины привлек более 26 млн рублей с господдержкой в рамках Национальной гарантийной системы. НГС объединяет различные инструменты, которые помогают МСП привлекать финансирование, в том числе при недостатке залогового обеспечения. К ним относятся микрозаймы и поручительства, льготные кредиты, "зонтичный" механизм поручительств Корпорации МСП.
В регионе также отмечается прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в этой сфере. За три года количество "медицинских" МСП выросло на 18% и сегодня составляет почти 1500 предприятий.
"Развитие предпринимательства в сфере медицины — это не только вклад в экономику региона, но и прямой ответ на потребности жителей в качественных и доступных медицинских товарах и услугах. Мы видим, что предприниматели отрасли активно пользуются инструментами господдержки, а значит, получают возможность расширять бизнес, внедрять новые технологии и запускать современные медицинские проекты. Наша задача — и дальше обеспечивать для них понятные и доступные меры финансирования", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В целом по стране малый и средний бизнес в сфере медицины привлек более 2,2 млрд рублей с господдержкой с начала 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 42%. При этом объем заемных средств на реализацию инвестиционных проектов вырос на 60% до почти 1,1 млрд рублей, сообщили в Корпорации МСП.
"Малый и средний бизнес не только поставляет продукцию для медицинских учреждений или обеспечивает работу частных клиник. Сегодня порядка 5 тысяч малых и средних предприятий в России занимаются непосредственно производством медицинских инструментов и высокотехнологичного медицинского оборудования. Высокая адаптивность малого бизнеса и имеющийся научно-производственный потенциал позволяют в максимально короткие сроки выводить на рынок востребованную продукцию, спрос на которую значительно вырос после ухода иностранных вендоров", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В Самарской области создана сеть центров "Мой бизнес", где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса. Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров "Мой бизнес", а также в Гарантийный фонд Самарской области, расположенный на базе регионального Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?