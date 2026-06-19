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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области на 18% выросло число предприятий в сфере медицины

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с начала 2026 года малый и средний бизнес в сфере медицины привлек более 26 млн рублей с господдержкой в рамках Национальной гарантийной системы. НГС объединяет различные инструменты, которые помогают МСП привлекать финансирование, в том числе при недостатке залогового обеспечения. К ним относятся микрозаймы и поручительства, льготные кредиты, "зонтичный" механизм поручительств Корпорации МСП.

Фото: Александра Белова

В регионе также отмечается прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в этой сфере. За три года количество "медицинских" МСП выросло на 18% и сегодня составляет почти 1500 предприятий.

"Развитие предпринимательства в сфере медицины — это не только вклад в экономику региона, но и прямой ответ на потребности жителей в качественных и доступных медицинских товарах и услугах. Мы видим, что предприниматели отрасли активно пользуются инструментами господдержки, а значит, получают возможность расширять бизнес, внедрять новые технологии и запускать современные медицинские проекты. Наша задача — и дальше обеспечивать для них понятные и доступные меры финансирования", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране малый и средний бизнес в сфере медицины привлек более 2,2 млрд рублей с господдержкой с начала 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 42%. При этом объем заемных средств на реализацию инвестиционных проектов вырос на 60% до почти 1,1 млрд рублей, сообщили в Корпорации МСП.

"Малый и средний бизнес не только поставляет продукцию для медицинских учреждений или обеспечивает работу частных клиник. Сегодня порядка 5 тысяч малых и средних предприятий в России занимаются непосредственно производством медицинских инструментов и высокотехнологичного медицинского оборудования. Высокая адаптивность малого бизнеса и имеющийся научно-производственный потенциал позволяют в максимально короткие сроки выводить на рынок востребованную продукцию, спрос на которую значительно вырос после ухода иностранных вендоров", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Самарской области создана сеть центров "Мой бизнес", где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса. Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров "Мой бизнес", а также в Гарантийный фонд Самарской области, расположенный на базе регионального Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

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