Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга развития креативных индустрий в регионах России

Институт развития креативных индустрий НИУ "Высшая школа экономики" представил рейтинг развития креативных индустрий в регионах России по итогам 2025 года. Анализ показал, как развивается креативное предпринимательство в России и какие регионы становятся новыми центрами роста.

По результатам исследования Самарская область вошла в десятку сильнейших регионов. На расположение субъектов в рейтинге повлияли: совокупность социально-экономических факторов, наличие инфраструктуры, образовательной среды и профессиональных сообществ, а также механизмов поддержки предпринимательства.

"Креативная экономика Самарской области сегодня — это реальный драйвер роста экономики — за последние годы сектор показывает впечатляющую динамику. Это результат системной работы команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым, поддержки предпринимателей и развития инфраструктуры для креативных индустрий. Продолжим развивать это направление в диалоге с бизнес-сообществом", — подчеркнул зампредседателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сегодня вклад креативного сектора в экономику региона составляет почти 4%. На территории Самарской области зарегистрировано более 10 тысяч креативных предприятий, а работают в них свыше 80 тысяч человек — это больше 7% от всех занятых в регионе.

Наиболее массовыми направлениями креативной экономики в регионе являются: ИТ-разработка, реклама, дизайн, медиа, архитектурные услуги. Причем по количеству компаний, работающих в сфере программного обеспечения и дизайна, Самарская область также вошла в первую десятку регионов страны.

В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических выставках и ярмарках, информационно-консультационная поддержка, образовательные программы и курсы.

Меры поддержки креативного бизнеса реализуются по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".