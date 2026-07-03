Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга развития креативных индустрий в регионах России

Институт развития креативных индустрий НИУ "Высшая школа экономики" представил рейтинг развития креативных индустрий в регионах России по итогам 2025 года. Анализ показал, как развивается креативное предпринимательство в России и какие регионы становятся новыми центрами роста.
По результатам исследования Самарская область вошла в десятку сильнейших регионов. На расположение субъектов в рейтинге повлияли: совокупность социально-экономических факторов, наличие инфраструктуры, образовательной среды и профессиональных сообществ, а также механизмов поддержки предпринимательства.
"Креативная экономика Самарской области сегодня — это реальный драйвер роста экономики — за последние годы сектор показывает впечатляющую динамику. Это результат системной работы команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым, поддержки предпринимателей и развития инфраструктуры для креативных индустрий. Продолжим развивать это направление в диалоге с бизнес-сообществом", — подчеркнул зампредседателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Сегодня вклад креативного сектора в экономику региона составляет почти 4%. На территории Самарской области зарегистрировано более 10 тысяч креативных предприятий, а работают в них свыше 80 тысяч человек — это больше 7% от всех занятых в регионе.
Наиболее массовыми направлениями креативной экономики в регионе являются: ИТ-разработка, реклама, дизайн, медиа, архитектурные услуги. Причем по количеству компаний, работающих в сфере программного обеспечения и дизайна, Самарская область также вошла в первую десятку регионов страны.
В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических выставках и ярмарках, информационно-консультационная поддержка, образовательные программы и курсы.
Меры поддержки креативного бизнеса реализуются по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?