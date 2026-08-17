Гастроли "Никитинского театра" из Воронежа пройдут Самаре

Никитинский театр из Воронежа, отметивший в 2026 г. свое десятилетие, впервые представит гастрольную программу в Самаре. С 28 по 30 августа коллектив покажет три знаковых спектакля на трех площадках города. Гастроли станут новым этапом культурного обмена между Воронежской и Самарской областями.

"Никитинский театр много ездит по России — с гастролями, в качестве гостя и участника фестивалей. Но в Самаре мы еще никогда не были! Мы с большим удовольствием, нетерпением и предвкушением ждем встречи с вашим городом и привозим три наших знаковых спектакля", — рассказал художественный руководитель Никитинского театра.

28 августа в театре "Мастерская" гастроли откроет "Вертинский", который в этом году отмечает 15-летие. Спектакль появился в 2011 году, за пять лет до создания Никитинского театра, и стал одним из импульсов к его появлению.

"Можно сказать, что "Вертинский" — родоначальник нашего театра. Это очень важный для нас спектакль. Вот уже 15 лет он существует с неизменным успехом, объездил полстраны, мы регулярно играем его в Москве и собираем аншлаги", — отметил художественный руководитель театра Борис Алексеев.

29 августа на сцене Самарского театра юного зрителя "СамАРТ" дважды представят "Принца Гомбургского" — одну из самых новых постановок театра. Спектакль режиссера Елизаветы Бондарь по мотивам пьесы Генриха фон Клейста признан лучшим спектаклем 2025 года по версии Ассоциации театральных критиков.

"Это очень яркий, театральный, необычный спектакль, который балансирует на грани фарса и высокой трагедии. Критики говорят, что он похож на "шкатулку в шкатулке": каждую минуту открывает что-то новое, и за этим очень интересно наблюдать", — рассказал художественный руководитель театра.

Завершатся гастроли 30 августа в Летнем театре филиала Третьяковской галереи спектаклем "Двенадцатая ночь, или как угодно" по пьесе Уильяма Шекспира. Постановка Юрия Муравицкого стала одной из визитных карточек Никитинского театра и получила три номинации на Российскую национальную театральную премию "Золотая маска" в 2022 году.

В Самаре спектакль сыграют в особой уличной версии — постановка создана в традициях площадного театра и предполагает открытую условность, импровизацию и непосредственное взаимодействие со зрителем. Специально на самарский показ вместе с театром приедет режиссер Юрий Муравицкий.

"Это спектакль, который дарит зрителю счастье, радость, ощущение праздника. Это то, что по-настоящему можно назвать Игрой. Спектакль, где можно почувствовать себя ребенком. А уличная версия имеет свой отдельный шарм", — подчеркнул Борис Алексеев.

Таким образом, в юбилейный для Никитинского театра год Самара впервые увидит сразу три стороны его репертуара: "Вертинского", с которого фактически началась история коллектива, лучший спектакль 2025 года по версии АТК "Принц Гомбургский" и трижды номинированную на "Золотую маску" "Двенадцатую ночь". Первые гастроли должны стать началом нового культурного диалога между двумя регионами.