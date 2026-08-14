В театре "Мастерская" состоится премьера спектакля "Пегий пес, бегущий краем моря. Возвращение к отцу"

11 сентября в 18:30 в театре для детей и молодежи "Мастерская" состоится премьера спектакля "Пегий пес, бегущий краем моря. Возвращение к отцу" по мотивам одноименной повести Чингиза Айтматова.

Постановка обращается к одному из самых пронзительных произведений киргизской прозы, где миф и реальность переплетаются в истории о взрослении, преодолении страха и родовой памяти. В центре сюжета - судьба мальчика, который впервые сталкивается с суровым миром взрослых и необходимостью принять ответственное решение в экстремальной ситуации. Спектакль поднимает вечные темы долга перед предками, хрупкости жизни и духовной связи поколений.

Премьера реализована молодым белорусским режиссером, работавшим в Белорусском государственном театре юного зрителя и Национальном академическом театре имени Янки Купалы, - Даниилом Филипповичем, который также является автором инсценировки и художником-постановщиком.

Для постановки он пригласил хореографа Вадима Дубовика, с которым сотрудничает на протяжении нескольких лет. Их совместный творческий метод предполагает активное использование пластического языка сцены. В основе постановки - выразительный пластический рисунок, где движение органично дополняет текст и музыку, помогая передать атмосферу Айтматова и внутренний мир героев через цельные визуальные образы.

Новая работа театра продолжает традицию обращения к серьезной литературе, где внимание сосредоточено на актерском ансамбле и глубоком психологизме. Постановка призвана не только познакомить зрителя с классикой мировой прозы, но и показать выразительные возможности современного сценического языка, в котором текст органично сочетается с музыкой и пластикой.

Особую значимость этой премьере придает тот факт, что 2026 год указом президента Российской Федерации В. В. Путина объявлен Годом единства народов. Обращение к повести киргизского и русского классика Чингиза Айтматова в этот символический период становится не просто художественным, но и глубоко гражданским жестом. Ведь творчество Айтматова давно перешагнуло границы национальной литературы, став общим духовным достоянием для многих культур постсоветского пространства, а его "Пегий пес" - это универсальная притча о связи поколений, общей памяти и нравственном выборе, понятная каждому человеку вне зависимости от его происхождения. В Год единства народов России театр "Мастерская" через эту постановку напоминает: наша сила - в уважении к истокам друг друга и в осознании того, что общие гуманитарные ценности скрепляют нас крепче любых границ.

Стоит отметить, что Театр "Мастерская" открывает свой девятый сезон сразу двумя премьерами. 20 сентября состоится премьерный показ "Гамлета" Уильяма Шекспира. Обе премьеры объединяет главное - работа с актерским ансамблем. По словам художественного руководителя театра Ирины Сидоренко, параллельная работа над спектаклями позволила максимально включить труппу в новый сезон. "Сегодня у театра очень сильный актерский состав, и нам важно, чтобы артисты были заняты в больших серьезных работах. Это дает зрителям дополнительную возможность увидеть своих любимых актеров в новых, неожиданных ролях и по-новому открыть для себя знакомые лица", - отмечает Ирина Анатольевна.



Место проведения: Театр для детей и молодежи "Мастерская" (г. Самара, ул. Чернореченская, 15).

Начало - 18:30.