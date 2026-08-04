Самарский уличный театр "Пластилиновый дождь" выступит в Москве

Во вторник, 4 августа, самарский уличный театр "Пластилиновый дождь" выступит в рамках Всероссийского марафона-фестиваля "Россия-Театр-Общество". Два показа перформанса "Белые сны" состоятся в 15:00 и 17:00 на Площади у Медиацентра в столичном Парке "Зарядье".
С 1 по 9 августа Парк "Зарядье" станет главной площадкой фестиваля "Россия-Театр-Общество", приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей России. В программе мероприятия театр "Пластилиновый дождь" представит свой перформанс на ходулях "Белые сны".
Частью этой истории станут зрители. И, сколько бы они себя ни щипали, проснуться не получится. Да и не хочется отрываться от такого "сна" с трюками на ходулях, сумасшедшими танцами и юмористическими миниатюрами.
Всероссийский марафон-фестиваль "Россия-Театр-Общество" реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив. Основная цель фестиваля — продемонстрировать богатство театральной культуры страны и способствовать сохранению и развитию театральных традиций.
Независимый уличный театр "Пластилиновый дождь" является единственным представителем Самарской области на фестивале "Россия-Театр-Общество".
"Для нас огромная честь быть голосом целого региона на главной федеральной театральной площадке страны", — комментирует участие в фестивале концертный директор театра Анастасия Захарова.
Официальный сайт проекта "Россия — Театр — Общество".
Последние комментарии
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.