Три награды VII Фестиваля "Театральное Приволжье" вручены юным театралам из Самарской области

ИЖЕВСК. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 24 апреля, в Ижевске в Государственном национальном театре Удмуртской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей VII окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье".

Фото: предоставлено пресс-службой полпреда президента в ПФО

Победителей определили в номинациях "Лучший детский спектакль", "Лучший молодежный спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшее художественное оформление" и "Лучшее музыкальное оформление". Отдельно наградили лауреатов конкурса афиш и плакатов.

От имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова к участникам и гостям обратился заместитель полпреда Олег Машковцев: "Семь сезонов — это серьезный рубеж для любого мероприятия. За это время у нас накопилось много поводов для гордости. Театральное сообщество округа сплотилось в настоящую семью, наше движение выросло в пять раз, а о Фестивале говорят далеко за пределами ПФО — в том числе в экспертном сообществе России. "Театральное Приволжье" — часть системы общественных инициатив ПФО по поддержке детей и молодежи в культурной, спортивной, интеллектуальной, патриотической и социальной сферах. В последние годы растет число запросов от других округов и новых регионов на участие — это знак качества".

К участникам Фестиваля с видеоприветствием обратился председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков: "Этот фестиваль объединил юных, талантливых артистов Приволжского федерального округа. Он стал важной творческой площадкой, где можно заявить о себе, обменяться опытом и получить признание профессионалов. Поздравляю лауреатов фестиваля! Бесспорно, ваш успех — результат таланта и упорного труда. Пусть эта победа станет стимулом не останавливаться на достигнутом и удивлять зрителей новыми достижениями".

Четырехдневный Фестиваль проходил на нескольких площадках Удмуртии: в Республиканском доме народного творчества, Государственном театре кукол и Дворце культуры "Юбилейный". Программа включала знакомство с удмуртскими традициями, экскурсии по историческим местам, мастер-классы именитых педагогов, вечер дружбы и театральный бал — все в атмосфере настоящего праздника.

"Это проект, который реально работает на развитие театрального искусства в каждом городе, в каждом регионе Приволжья. И я рад, что такой фестиваль существует и набирает силу", — поделился перед молодыми артистами и режиссёрами любительских театральных коллективов лектор Российского общества "Знание", актер театра и кино Александр Песков.

Коллективы из Республики Татарстан, Удмуртии, Пермского края, Самарской, Саратовской, Пензенской областей представили свои спектакли, ставшие лауреатами Фестиваля. В этом году среди почетных гостей фестиваля — актеры молодежного театра-студии "Браво" из Харцызска Донецкой народной республики. 

Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев наградил лауреатов в номинации "Лучший молодежный спектакль".  Заслуженную награду получил театральный коллектив DragLAB из Самарской области за спектакль "Барабаны в ночи". Отдельно был награжден руководитель коллектива Семен Гуськов в номинации "Лучшая режиссерская работа". Также награду получила Алиса Ильина из Самарской области, победившая в конкурсе афиш и плакатов. 

Завершением фестиваля стал показ детского балета "Цветик-семицветик" Образцового театра балета "Радуга" из Удмуртской Республики, который занял 3-е место среди детских коллективов. 

Лауреаты фестиваля:
Лучший молодежный спектакль
— 1 место — "Женитьба Бальзаминова" (Народный студенческий театр "Кириллица", Пензенский государственный университет, Пензенская область).
— 2 место — "Калека с острова И" (Авторский студенческий театр "17-я Скрипка", Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский край).
— 3 место — "Барабаны в ночи" (театральный коллектив DragLAB, Самарская область).
Лучший детский спектакль
— 1 место — "Однажды на ярмарке" (детская театральная студия "Апуш" КДК им. В. И. Ленина, Республика Татарстан).
— 2 место — "Белый пароход" (театр-студия "Театралика", Детско-юношеский центр Фрунзенского района, Саратовская область).
— 3 место — "Цветик-семицветик" (Образцовый театр балета "Радуга", Республиканский дом народного творчества, Удмуртская Республика).
Лучшая режиссерская работа
— Молодежные спектакли — Семен Гуськов, Самарская область.
— Детские спектакли — Миляуша Шайхутдинова и Зульфия Валеева, Республика Татарстан.
Лучшее художественное оформление
— Молодежные спектакли — Константин Бутин, Пензенская область.
— Детские спектакли — Анастасия Бузунеева, Республика Татарстан.
Лучшее музыкальное оформление
— Молодежные спектакли — Максим Лучинин и Анна Микаелян, Чувашская Республика.
— Детские спектакли — Михаил Кулалаев, Нижегородская область.
Лучшая мужская роль
— Молодежные спектакли — Арман Дерцян, Пермский край.
— Детские спектакли — Павел Семиреков, Саратовская область.
Лучшая женская роль
— Молодежные спектакли — Анастасия Лекомцева, Удмуртская Республика.
— Детские спектакли — Алина Кривулина, Пензенская область.
Победители конкурса афиш и плакатов
Возрастная категория от 6 до 17 лет
— 1 место — Ирина Кузина, Пензенская область.
— 2 место — Алиса Ильина, Самарская область.
— 3 место — Варвара Халова, Саратовская область.
— В номинации "Год единства народов России" — Полина Скорнякова, Саратовская область.
Возрастная категория от 18 до 30 лет
— 1 место — Милана Муталибова, Республика Татарстан.
— 2 место — Светлана Клепикова, Кировская область.
— 3 место — Виктория Ермошина, Республика Мордовия.

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

