В театре "Дилижанс" проходит 17-й театральный фестиваль "Премьера одной репетиции"

Фестиваль "Премьера одной репетиции" в этом году посвящен 100-летнему юбилею Зиновия Яковлевича Корогодского — народного артиста РСФСР, профессора, выдающегося театрального режиссера и педагога, у которого учились основатели и первые артисты театра "Дилижанс". Тема фестиваля — "Актер в театре".

Афиша фестиваля включает 8 событий внеконкурсной программы, которую открыл вечер памяти З. Я. Корогодского, и 4 спектакля-эскиза конкурсной режиссерской лаборатории "Актер в театре".

В конкурсной программе участвуют режиссеры, запомнившиеся яркими и неординарными работами прошлых лет фестивальной жизни. Они вновь приедут в Тольятти, чтобы поставить эскизы спектаклей с участием актеров театра. Лучший спектакль, выбранный зрителями фестиваля, станет премьерой следующего театрального сезона.

Фестиваль закроется премьерой, выпущенной по итогам 16 фестиваля 2025 года — постановкой Александры Кохан "Ма-син-син" (12+) по пьесе Влады Ольховской.