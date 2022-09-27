Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

В Самарском академическом театре драмы покажут два спектакля на экспериментальной сцене: "Семью восемь" (16+) и "Катапульта" (16+).

Спектакли "Семью восемь" и "Медея" изначально ставились на экспериментальной сцене. Во время пандемии эти спектакли объединили в один под названием "Один плюс один". В новом сезоне "Семью восемь" снова будет идти на экспериментальной сцене.

Спектакль "Катапульта" ставит главный режиссер самарской драмы Михаил Лебедев по пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского.

"Этот спектакль будет понятен и старшему поколению, и более молодому, потому что люди любого возраста стоят на пороге выбора и находятся в поисках себя, - считает Михаил Лебедев. - Пьеса лишь на первый взгляд кажется бытовой, в ней скрыты большие смыслы, которые на малой сцене становятся более очевидны".

Также в ноябре зрители увидят юбилейный спектакль "Ladies' Night" (16+). В 2022 г. постановке исполняется 20 лет.

Билеты можно купить на сайте театра.