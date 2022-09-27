Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

В Самарском академическом театре драмы покажут два спектакля на экспериментальной сцене: "Семью восемь" (16+) и "Катапульта" (16+).
Спектакли "Семью восемь" и "Медея" изначально ставились на экспериментальной сцене. Во время пандемии эти спектакли объединили в один под названием "Один плюс один". В новом сезоне "Семью восемь" снова будет идти на экспериментальной сцене.
Спектакль "Катапульта" ставит главный режиссер самарской драмы Михаил Лебедев по пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского.
"Этот спектакль будет понятен и старшему поколению, и более молодому, потому что люди любого возраста стоят на пороге выбора и находятся в поисках себя, - считает Михаил Лебедев. - Пьеса лишь на первый взгляд кажется бытовой, в ней скрыты большие смыслы, которые на малой сцене становятся более очевидны".
Также в ноябре зрители увидят юбилейный спектакль "Ladies' Night" (16+). В 2022 г. постановке исполняется 20 лет.
Билеты можно купить на сайте театра.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить