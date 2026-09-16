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Театр Культура

Премьеру спектакля "Отцы и дети" представит театр драмы

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский академический театр драмы им. М.Горького представит премьеру спектакля "Отцы и дети" в постановке режиссера Александра Баргмана - одну из ключевых премьер 176‑го театрального сезона. (16+)

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Премьерные показы пройдут 3, 4, 29 октября, а также 6 и 25 ноября 2026 г. на Большой сцене театра.

В основе спектакля - пьеса ирландского драматурга Брайана Фрила "Отцы и сыновья" по мотивам романа Ивана Сергеевича Тургенева (перевод с английского Михаила Стронина). Постановка исследует одну из вечных тем мировой литературы - взаимоотношение поколений, столкновение взглядов и поиск своего места в меняющемся мире.

Зритель увидит историю Евгения Базарова, Аркадия Кирсанова и представителей старшего поколения сквозь призму сложных человеческих отношений. Герои оказываются между прошлым и будущим, между устоявшимися представлениями о жизни и стремлением все изменить. За внешним конфликтом "отцов" и "детей" раскрываются темы одиночества, любви, внутреннего выбора и попытки понять другого человека.

"Никаких временных хулиганств, никаких айфонов, никаких заступов в сегодняшний день. Любые рифмы, которые появляются, возникают в зрителе. Никаких провокаций, снисхождения, заигрываний с современностью в спектакле нет, только на уровне смыслов это должно происходить", - подчеркнул режиссер.

Режиссер-постановщик - лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман. Художник-постановщик - Наталья Дружкова. Художник-стилист - Сергей Данишевский. Художник по свету - Денис Солнцев. Хореограф - Николай Реутов. Композитор - Анатолий Гонье. Педагог по вокалу - Влада Филиппова. Помощники режиссера - Юлия Горелова и Марина Макарова.

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