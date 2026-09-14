В Самарской области пройдёт фестиваль "Волжские театральные сезоны"

С 4 по 11 октября 2026 года в Самарской области пройдёт VIII Всероссийский многожанровый фестиваль "Волжские театральные сезоны". Это крупнейший театральный форум Российской Федерации, проводимый в регионе. Фестиваль учрежден Союзом театральных деятелей Российской Федерации и Правительством Самарской области.

Участниками фестиваля являются театры России, прошедшие конкурсный отбор. Одной из особенностей является обязательная тема — "классическая драматургия" во всех жанрах театрального искусства: опера, балет, драматическое искусство и искусство театра кукол.

География VIII Всероссийского многожанрового фестиваля "Волжские театральные сезоны", как всегда обширна: свои спектакли самарской публике покажут театры Москвы, Петрозаводска, Екатеринбурга, Красноярска, Брянска, Тамбова, Самары, Заречного, Йошкар-Олы, г. Чебоксары.

Фестивальные спектакли пройдут на театральных площадках Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича, Самарского академического театра драмы имени М. Горького, областного театра кукол, театра для детей и молодежи "Мастерская".

В рамках фестиваля самарским зрителям будут показаны 15 спектаклей из 9-ти регионов страны (2 оперных спектакля, 3 балетных спектакля, 6 драматических спектаклей, 4 спектакля театров кукол).

Фестиваль конкурсный: в жюри входят театральные критики, специализирующиеся во всех жанрах театрального искусства. Ежедневно будет работать лабораторная часть фестиваля. Ведущие театральные критики страны будут обсуждать спектакли и анализировать пути развития театрального искусства России.

Открытие VIII Всероссийского фестиваля "Волжские театральные сезоны" пройдет 4 октября в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича, а завершит фестиваль свою работу 11 октября в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького, где будут названы лучшие спектакли, по мнению жюри.

Участники фестиваля:

Оперное искусство

Т. Хренников "В шесть часов вечера после войны", Государственный академический детский музыкальный театр им. Н.Сац, г. Москва.

Д. Пуччини "Триптих, Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, г. Самара.

Балетное искусство

П. Чайковский, "Пиковая дама", Чувашский государственный театр оперы и балета. П. Чайковский,

Г. Архипов "Снегурочка", Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Э. Сапаева, г. Йошкар-Ола.

М. Крылов "Крылья. Время любить", Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, г. Самара.

Драматическое искусство

В.Астафьев "Звездопад", "Ведогонь-театр" г. Москва.

А. Куприн "Олеся", ТЮЗ г. Заречный.

М. Булгаков "Мольер", Государственный академический драматический театр, г. Тамбов. "Дон-Жуан. Миф или легенда",

Драматический театр им. А. Толстого, г. Брянск. А. Островский "Лес", Драматический театр им. А. Пушкина, г. Красноярск.

У. Шекспир "Гамлет", Самарский академический театр драмы имени М. Горького, г. Самара.

Искусство театра кукол

"Гоголь. Триптих", Екатеринбургский театр кукол

И. Казаков "Белоснежка и гномы", театр кукол Республики Карелия (г. Петрозаводск).

Ф. Достоевский "Великодушный Фома", Самарский театр кукол.