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Театр Культура

В Екатеринбурге завершились "Большие гастроли" Шостакович Опера Балет

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершились "Большие гастроли" Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в Екатеринбурге, организованные ФГБУК "Росконцерт" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ.

Фото: Иван Мохнаткин

4 июня на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета под управлением художественного руководителя и главного дирижера театра Евгения Хохлова прошел показ оперы Д. Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда", 6 и 7 июня состоялись показы балета П. Чайковского "Спящая красавица" под управлением Андрея Данилова.

"Благодарим коллектив Урал Опера Балет, лично директора Андрея Геннадьевича Шишкина за оказанный теплый приём, и "Росконцерт" за возможность осуществить такие масштабные гастроли и представить новому зрителю знаковые постановки нашего репертуара. Обменные гастроли с одним из ведущих коллективов России — новый этап в 95-летней истории самарского театра. Для нас очень важен обмен творческой энергией, которая впоследствии рождает новые планы, совместные проекты. Но самое главное — это сохранение и продвижение классического наследия мирового музыкального искусства, шедевров отечественной культуры", — рассказал Евгений Хохлов.

"Хорошо, что традиция обменных гастролей возобновлена. Я очень люблю екатеринбургский театр, знаю, чем он живет и славится. Это один из лучших театров страны со своим уникальным репертуаром. Я за то, чтобы было больше таких взаимосвязей — это интересно и публике, и артистам. Но это и очень объемные проекты, трудно перемещаться по стране с оркестром, декорациями, большим составом труппы. Это не маленькие спектакли и оперные, и балетные, поэтому без поддержки "Росконцерта" подобная история никогда бы не смогла осуществиться", — отметил художественный руководитель балета Шостакович Опера Балет Юрий Бурлака.

В год 95-летия Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича уже в третий раз принимает участие в "Больших гастролях". В 2021 году коллектив с большим успехом выступил в Астрахани, а в 2024 году в городах Севастополь и Симферополь.

Главные партии в опере Д. Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" 4 июня исполнили: Катерина Львовна Измайлова, жена Зиновия Борисовича — заслуженная артистка России Татьяна Ларина, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области; Борис Тимофеевич Измайлов, купец — Ренат Латыпов; Сергей, работник — Максим Зырянов; Зиновий Борисович Измайлов, его сын — Никита Шаров; Задрипанный мужичок — Анатолий Невдах; Аксинья — Евгения Бумбу; Священник — Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области; Работник мельницы/Дворник — Иван Пилюкшин; Приказчик/Городовой — Александр Слесарев; Квартальный — Георгий Цветков, заслуженный артист Самарской области; Старый каторжник — Иван Григорьев (дебют); Сонетка — Наталья Фризе; Каторжанка — Екатерина Рогачёва; Часовой/Унтер — Артём Камалитдинов (дебют); Учитель/Кучер/Третий работник — Владислав Новичков; Первый работник — Вячеслав Моногаров; Второй работник/ Пьяный гость — Константин Сайдаков. Дирижёр — Евгений Хохлов.

Либретто Дмитрия Шостаковича и Александра Прейса (1905–1942) по одноименной повести (1864) Николая Лескова (1831–1895).

Мировая премьера: 22 января 1934, Малегот

Дирижер-постановщик — заслуженный деятель искусств России, народный артист

Республики Беларусь, лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая маска", лауреат Государственной премии Республики Беларусь Александр Анисимов

Режиссер-постановщик — народный артист России, лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" Георгий Исаакян

Художник-постановщик — народный художник России, лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" Вячеслав Окунев

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Хормейстер — Ольга Сафронова

Сюжетной основой оперы послужил очерк Лескова — одна из самых страшных страниц русской литературы, обличающих "темное царство" дореформенной купеческой России. Либреттист оперы Александр Прейс и руководивший работой композитор Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет очерка.

Почти ничего не меняя в поступках Катерины Львовны, они изменили их мотивы. Главная героиня предстала не только как порождение, но и как жертва домостроевского уклада купеческого быта. Ее протест против бесправия и издевательств, за утверждение собственного человеческого достоинства принял уродливые и жестокие формы среды, в которой она сложилась. Катерина — единственный персонаж оперы, способный чувствовать, знающий сильные душевные порывы, стремящийся вырваться из захолустного быта.

Шостакович назвал свое произведение "трагической сатирой". В отличие от бытового очерка Лескова, здесь сильно развито гротескное начало, особенно в обрисовке общества, окружающего главных героев. "Леди Макбет Мценского уезда" — опера подлинно трагического звучания. Ее действие насыщено событиями, в которых глубоко раскрываются характеры многочисленных действующих лиц. Ей свойственны редкий лаконизм и сила выражения. Музыкальные зарисовки поражают психологической точностью и проницательностью.

У оперы непростая судьба. Первая постановка спектакля в 1934 году была жестоко раскритикована и вплоть до 60-х годов на сцене не шла. В 1956 году композитор сделал новую редакцию с названием "Катерина Измайлова". В этом виде опера была впервые показана в Москве в декабре 1962 года. За первой редакцией закрепилось название "Леди Макбет Мценского уезда". Именно эта редакция была представлена на сцене Самарского театра оперы и балета к 110-летию со дня рождения композитора.

Партии в балете П. Чайковского "Спящая красавица" 6 и 7 июня исполнили:

Принцесса Аврора — Ксения Овчинникова, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области | Софья Туманова; Принц Дезире — Сергей Гаген, заслуженный артист Самарской области | Денис Мазанов; Карабос, злая фея — Дмитрий Пономарёв, заслуженный артист Самарской области; Фея Сирени — Наталия Клеймёнова | Екатерина Фатеева; Король — Дмитрий Мамутин; Королева — Ульяна Шибанова; Каталабют — Павел Чернышов; Фея Нежности — Виктория Стоянова; Фея Беззаботности (Канарейка) — Нико Коура; Фея Смелости — Манаэ Банно; Фея Щедрости (Хлебных крошек) — Анна Мария Конингс; Фея Резвости — Лаура Васконселос; Флорина — Анастасия Голощапова | Лаура Васконселос; Голубая птица — Энтони Остин | Светлин Стоянов; Бриллиант — Манаэ Банно | Наталия Клеймёнова; Камни — Виктория Стоянова, Лаура Васконселос, Нико Коура | Виктория Стоянова, Манаэ Банно, Нико Коура. Дирижёр — Андрей Данилов.

Балетмейстер-постановщик — Габриэла Комлева

Ассистент балетмейстера — Елена Воронцова

Дирижер-постановщик — Владимир Коваленко

Художник-постановщик и художник по костюмам — Вячеслав Окунев

"Спящая красавица" создавалась Чайковским в 1888–1889 годах, вскоре после окончания "Чародейки" (1887) и Пятой симфонии (1888) и накануне создания "Пиковой дамы" (1890). Поводом для возникновения нового балета явился заказ директора императорских театров Ивана Всеволожского.

Постановку осуществлял выдающийся российский балетмейстер Мариус Петипа.

Первый спектакль "Спящей красавицы" состоялся 3 января 1890 года на петербургской сцене. Брат композитора, Модест Чайковский, писал вскоре после первых представлений: "…Успех был колоссальный, но выказавшийся, так же как и успех "Евгения Онегина", не в бурных проявлениях восторга во время представлений, а в бесконечном ряде полных сборов".

В основу либретто "Спящей красавицы" положена одна из самых популярных сказок Шарля Перро. Общий глубоко гуманистический смысл сюжета — преодоление злых чар победоносной силой добрых чувств, силой любви, дружбы и преданности.

В "Спящей красавице" воплощен почти исключительно "светлый" Чайковский — Чайковский торжественных любовных кантилен, жизнерадостной, блестящей, лирически изящной танцевальности. Это мир светлой романтики, который живет и в операх, и в симфониях Чайковского.

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