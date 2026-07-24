Более 620 школ Самарской области оснастят новым оборудованием

Новое учебное оборудование получат свыше 620 школ Самарской области, сообщили в министерстве образования региона. Модернизация учебных учреждений осуществляется в ходе реализации нацпроекта "Молодежь и дети".
В частности, материально-техническую базу обновляют в кабинетах физики. Для учащихся 7-11-х классов закупают лабораторное оборудование, цифровые датчики и измерительные системы, а еще демонстрационные приборы для проведения опытов и различные расходные материалы.
В кабинеты для занятий музыкой закупают акустические фортепиано, компьютерную технику для оснащения рабочего места учителя, портреты отечественных композиторов, набор шумовых инструментов и другое.
А в классы изобразительного искусства намерены установить регулируемые мольберты, системы хранения материалов, оборудование для работы с различными художественными техниками.
Нацпроект "Молодежь и дети" направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе "Приоритет 2030". Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.