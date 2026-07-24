Более 620 школ Самарской области оснастят новым оборудованием

Новое учебное оборудование получат свыше 620 школ Самарской области, сообщили в министерстве образования региона. Модернизация учебных учреждений осуществляется в ходе реализации нацпроекта "Молодежь и дети".

В частности, материально-техническую базу обновляют в кабинетах физики. Для учащихся 7-11-х классов закупают лабораторное оборудование, цифровые датчики и измерительные системы, а еще демонстрационные приборы для проведения опытов и различные расходные материалы.

В кабинеты для занятий музыкой закупают акустические фортепиано, компьютерную технику для оснащения рабочего места учителя, портреты отечественных композиторов, набор шумовых инструментов и другое.

А в классы изобразительного искусства намерены установить регулируемые мольберты, системы хранения материалов, оборудование для работы с различными художественными техниками.