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Образование Общество

Более 620 школ Самарской области оснастят новым оборудованием

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новое учебное оборудование получат свыше 620 школ Самарской области, сообщили в министерстве образования региона. Модернизация учебных учреждений осуществляется в ходе реализации нацпроекта "Молодежь и дети".

В частности, материально-техническую базу обновляют в кабинетах физики. Для учащихся 7-11-х классов закупают лабораторное оборудование, цифровые датчики и измерительные системы, а еще демонстрационные приборы для проведения опытов и различные расходные материалы.

В кабинеты для занятий музыкой закупают акустические фортепиано, компьютерную технику для оснащения рабочего места учителя, портреты отечественных композиторов, набор шумовых инструментов и другое.

А в классы изобразительного искусства намерены установить регулируемые мольберты, системы хранения материалов, оборудование для работы с различными художественными техниками.

Нацпроект "Молодежь и дети" направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе "Приоритет 2030". Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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