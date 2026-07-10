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Образование Общество

Определился состав участников конкурса "Молодой ученый"

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершился прием заявок на областной конкурс "Молодой ученый", организованный министерством науки и высшего образования региона.

Всего было подано 275 заявок из 14 университетов и научных организаций Самарской области. Наибольшее число заявок поступило по направлению "Технические науки" — 137, по направлению "Естественные науки" — 81 заявка, по направлению "Гуманитарные науки" — 57 заявок. Докторантами и соискателями ученой степени доктора наук (новая категория участников конкурса, которая была введена в этом году) было подано 24 заявки.

С 2026 г. по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева объем средств на выплаты победителям конкурса увеличен на 1 млн рублей и составит 9,3 млн рублей. Размер выплат для победителей составляет: для студентов — 50 тыс. руб., для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук — 100 тыс. руб., для докторантов — 150 тыс. рублей.

Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования Самарской области отметил: "Сегодня доля молодых ученых в нашей стране составляет более 44%. Региональным правительством создаются условия для получения молодыми людьми качественного образования и построения успешной профессиональной карьеры. Конкурс "Молодой ученый" — это поиск талантливой молодежи и развитие научных школ региона. От студентов и аспирантов мы ждем ярких идей и проектов, которые уже в ближайшем будущем придадут импульс развитию науки в Самарской области и в стране в целом".

В ближайшее время начнется этап оценки поступивших заявок экспертами. В сентябре научный совет конкурса "Молодой ученый" определит победителей.

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