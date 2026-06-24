16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито открывает набор на магистерские программы по ML и продакт-менеджменту В Самарской области появятся новые кластеры федерального проекта "Профессионалитет" Самая финансово грамотная семья Самарской области представит регион на федеральном уровне Стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения Самарской области В детской библиотеке Жигулевска открылись две выставки в рамках нацпроекта "Семья"

Образование Общество

Авито открывает набор на магистерские программы по ML и продакт-менеджменту

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Технологическая платформа Авито объявила старт набора на совместные программы с МФТИ ("Прикладное машинное обучение и анализ данных") и с ФКН НИУ ВШЭ ("Машинное обучение (ML) в цифровом продукте"), нацеленные на подготовку специалистов, которые смогут применять технологии машинного обучения для решения бизнес-задач и создания продуктов.

В основе всех программ — реальные задачи и кейсы Авито, а в подготовке материалов участвовали более 300 сотрудников. Особенность всех магистратур — часть занятий ведут эксперты компании. Они будут делиться опытом разработки, запуска и управления сервисами, которыми каждый день пользуются миллионы людей.

В рамках учебного плана студенты будут осваивать востребованные навыки, начиная от классического ML и компьютерного зрения до рекомендательных систем и генеративного ИИ. Программы рассчитаны на выпускников бакалавриата математических, технических и экономических специальностей, которые хотят углубленно изучать машинное обучение.

Магистратура "Управление продуктом в IT-бизнесе" в ВШБ НИУ ВШЭ опирается на матрицу компетенций продакт-менеджера в Авито и охватывает всё управление цифровыми продуктами — от аналитики и пользовательских исследований до бизнес-моделей и работы с данными. Цель программы — подготовить продактов уровня middle, которые умеют вести сложные продукты, опираясь на аналитику и инфраструктуру IT-бизнеса. В учебном процессе упор сделан на практику — студенты будут разбирать реальные кейсы и учиться создавать собственные продукты.

"Когда бизнес инвестирует в высшее образование, выигрывают все: студенты получают прикладные навыки, работодатели — готовых специалистов, а индустрия — сильный кадровый потенциал. Но важно вкладываться системно — приносить в вузы реальные задачи, данные и экспертизу. Такой подход позволяет растить специалистов, которые знакомы с актуальными практиками рынка и готовы решать рабочие задачи с первых месяцев работы. Востребованность наших программ подтверждают результаты — за последние два года обучение на образовательных проектах Авито прошли более 1000 студентов", — комментирует Татьяна Семина, руководитель направления работы с молодежью в Авито.

Сейчас Авито реализует 12 программ высшего образования, включая магистратуры, специализации для 3-4 курсов и грантовые образовательные программы. В течение 5 лет компания планирует обучить на своих образовательных программах более 7500 студентов.

Больше информации о магистратурах можно найти на сайтах:

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5