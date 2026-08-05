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Образование Общество

Более 6 тыс. школьников региона будут обучаться по утвержденным президентом РФ основам госполитики в сфере кадетского образования

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики Российской Федерации в сфере кадетского образования. Стратегический документ разработан в рамках реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и определяет современное состояние, цели, задачи и инструменты развития кадетского образования в стране.

"Основы госполитики в сфере кадетского образования — это ключевой документ для развития этой системы. Документ готовился совместно с профессиональным сообществом, мы провели масштабные обсуждения во всех регионах страны. Для нас было крайне важно учесть лучшие наработки, сформированные в нашей стране за всю историю кадетского движения. Теперь кадетское образование получает четкую стратегическую основу, что позволит выстроить единую вертикаль воспитания патриотов, готовых служить Отечеству, воспитанных на чувствах преданности и любви к Родине, чести и справедливости", — подчеркнул министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Реализация Основ государственной политики направлена на становление патриотически настроенной личности, разделяющей традиционные ценности, и должна способствовать повышению престижа военной и государственной службы среди молодежи. Ожидается, что принятый документ станет основой для дальнейшего качественного роста системы кадетского образования и укрепления национальной безопасности России.

Основы учитывают более чем 300-летнюю историю становления кадетского движения в России, его вклад в предпрофессиональную подготовку кадров для обороны и безопасности государства, а также роль традиционных духовно-нравственных ценностей в воспитании подрастающего поколения.

В настоящее время в Российской Федерации действует свыше 600 организаций, реализующих образовательные программы кадетского типа, в которых обучается более 1 млн ребят. Выпускники кадетских корпусов, училищ и школ составляют кадровую основу для государственной, военной и муниципальной службы, проявляя мужество и героизм, в том числе в ходе специальной военной операции.

Новые Основы призваны консолидировать усилия всех ведомств, в том числе Минобороны, МВД, Следственного комитета, МЧС, ФСБ, Росгвардии и других, при координации Министерства просвещения. Особое внимание в документе уделяется защите молодежи от информационно-психологического воздействия недружественных иностранных государств и профилактике деструктивного поведения.

Согласно документу, основными задачами государственной политики станут создание условий для функционирования образовательных организаций кадетского типа, повышение их кадрового потенциала, а также расширение доступности такого образования для лиц, нуждающихся в социальной поддержке.
Правительству Российской Федерации поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Основ и в дальнейшем ежегодно докладывать президенту о достигнутых результатах. Одним из инструментов реализации госполитики в сфере кадетского образования станут мониторинг и оценка текущего состояния и эффективности. Они будут проводиться на основе статистических данных и социологических исследований, с акцентом на долю выпускников, поступивших на службу в силовые структуры и государственные органы, а также на количество кадет из числа социально незащищенных категорий граждан.

В Самарской области работает 252 кадетских, в том числе казачьих кадетских, класса. В них обучаются свыше 6 тыс. ребят.

"В Самарской области кадеты изучают военно-прикладные дисциплины, военную историю России, участвуют в военно-спортивных играх, в Параде Памяти и Параде Победы. К Дням воинской славы ребята устраивают мини-парады под окнами ветеранов. Все это — значимая часть работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения", — рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

С 2025 г. в лагере "Жигули" для кадет проводится специализированная казачья смена. Этим летом в Самаре на базе центра "Авангард" прошел Всероссийский слет кадетов и военно-патриотических объединений "Стратегия Мужества". Ребята демонстрировали навыки строевой подготовки, тактической медицины, преодоления военизированной полосы препятствий, огневой подготовки, топографического ориентирования, а также изучали основы радиационной, химической и биологической защиты, горноспасательного дела и пилотирования летательных аппаратов.

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