"Тольяттиазот" поздравил выпускников опорного вуза Тольятти

"Тольяттиазот" принял участие в торжественной церемонии чествования выпускников Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Специальными подарками от Компании были отмечены студенты Института машиностроения, химии и энергетики, которые окончили вуз с красным дипломом, а также заключили с ТОАЗом договор целевого обучения.
Сотрудничество между предприятием и университетом носит системный характер. ТОАЗ активно инвестирует в развитие материально-технической базы ТГУ и поддерживает студентов химического направления. В рамках партнерской программы за последние несколько лет в вузе появилась лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием и центр кибербезопасности, а лаборатория регулярно пополняется наборами для исследований.
Стратегическое взаимодействие также касается сотрудников предприятия и университета. Специалисты "Тольяттиазота" выступают экспертами при защите выпускных квалификационных работ и являются членами профессиональных советов, а преподаватели ТГУ принимают участие в профориентационной деятельности ТОАЗа. Ключевые совместные программы — это всероссийские "Большие вызовы" и "Уроки настоящего", региональные профильные смены в центре для одаренных детей "Вега" и проект Компании "Планета ТОАЗиЯ".
"Тольяттиазот" открывает карьерные перспективы для студентов университета с первого дня обучения. В рамках стипендиальной программы для них предусмотрены дополнительная ежемесячная стипендия, прохождение практики на производстве, оплачиваемая стажировка, предоставление жилья и гарантированное трудоустройство на предприятие.
Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":
Студенты Тольяттинского государственного университета традиционно показывают высокий уровень подготовки. В Компании работает много выпускников этого вуза — от химиков и инженеров до гуманитариев. Сегодня мы не просто поздравляем начинающих специалистов, но и гарантируем им реальные перспективы — получить свой первый оффер, иметь стабильный и конкурентный доход, расти по карьерной лестнице и, вполне возможно, создать на предприятии свою трудовую династию.
Последние комментарии
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?