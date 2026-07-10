"Тольяттиазот" поздравил выпускников опорного вуза Тольятти

"Тольяттиазот" принял участие в торжественной церемонии чествования выпускников Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Специальными подарками от Компании были отмечены студенты Института машиностроения, химии и энергетики, которые окончили вуз с красным дипломом, а также заключили с ТОАЗом договор целевого обучения.

Сотрудничество между предприятием и университетом носит системный характер. ТОАЗ активно инвестирует в развитие материально-технической базы ТГУ и поддерживает студентов химического направления. В рамках партнерской программы за последние несколько лет в вузе появилась лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием и центр кибербезопасности, а лаборатория регулярно пополняется наборами для исследований.

Стратегическое взаимодействие также касается сотрудников предприятия и университета. Специалисты "Тольяттиазота" выступают экспертами при защите выпускных квалификационных работ и являются членами профессиональных советов, а преподаватели ТГУ принимают участие в профориентационной деятельности ТОАЗа. Ключевые совместные программы — это всероссийские "Большие вызовы" и "Уроки настоящего", региональные профильные смены в центре для одаренных детей "Вега" и проект Компании "Планета ТОАЗиЯ".

"Тольяттиазот" открывает карьерные перспективы для студентов университета с первого дня обучения. В рамках стипендиальной программы для них предусмотрены дополнительная ежемесячная стипендия, прохождение практики на производстве, оплачиваемая стажировка, предоставление жилья и гарантированное трудоустройство на предприятие.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

Студенты Тольяттинского государственного университета традиционно показывают высокий уровень подготовки. В Компании работает много выпускников этого вуза — от химиков и инженеров до гуманитариев. Сегодня мы не просто поздравляем начинающих специалистов, но и гарантируем им реальные перспективы — получить свой первый оффер, иметь стабильный и конкурентный доход, расти по карьерной лестнице и, вполне возможно, создать на предприятии свою трудовую династию.