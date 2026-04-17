От идеи до проекта

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Подрабатывая после учебы, студент ПГУТИ придумал чат-бот системы клиентской поддержки "Яндекс.Доставка".

Магистрант Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) 24-летний Руслан Лыков родом из города Альметьевска Республики Татарстан. Поэтому практически каждый, с кем ему довелось познакомиться за годы учебы в вузе, всегда задавал один и тот же вопрос: "Почему не Казанский федеральный университет?" Но, как признается наш герой, он вообще не терпит шаблонность и всегда поступает по-своему. "Я считаю, что учиться за пределами своей республики — это очень даже хорошо. Можно сказать, некое приключение", — говорит Руслан.

Именно в силу череды определенных событий в 2020 году в период коронавируса он стал студентом ПГУТИ по направлению "Прикладная информатика".

"Информационные технологии как направление для своего будущего я определил еще в 7-м классе. Как любому подростку, мне было интересно что-то новое. Я, конечно, увлекался компьютерными играми. Думаю, почти каждый, кто проводит за компьютером много времени, так или иначе начинает заглядывать внутрь. Как-то случайно мне удалось выйти на программный код и мне это сильно понравилось. Тогда я точно решил связать свою жизнь с ИТ. И другие направления даже не рассматривал, стал целенаправленно готовиться. Изначально ПГУТИ не был в числе основных вузов, куда я хотел поступать. Но волею случая я оказался здесь и теперь даже рад, что все так сложилось. Я ни о чем не жалею", — отмечает наш собеседник.

Рассказывая о том, что нравится в учебе, Руслан Лыков прежде всего выделяет преподавательский состав университета.

"Во-первых, он отлично подобран. Во-вторых, нельзя не отметить подход преподавателей к доступности материала, который они предоставляют. Даже если что-то непонятно, они всегда могут доходчиво объяснить. Я считаю, это самое главное. А в-третьих, педагоги здесь поддерживают твои стремления. Если у тебя в голове появился некий "зародыш", они могут тебе помочь его раскрутить. И это больше всего привлекает. Что тебя не огораживают, а наоборот, подталкивают к тем или иным вызовам", — отмечает студент.

Так, при поддержке своего научного руководителя, доцента кафедры прикладной информатики Альфии Радмировны Диязитдиновой, Руслан разработал чат-бот системы клиентской поддержки "Яндекс.Доставки". Этот проект стал его дипломной работой.

"Учеба оставляла мне немного свободного времени, и на четвертом курсе я подрабатывал в "Яндекс.Доставке". Вот тогда и родилась идея проекта, — рассказывает Руслан. — Мы живем в XXI веке, и основная масса пользователей проводит большую часть времени в мессенджерах. И я подумал, что было бы удобно, не выходя из мессенджера в стороннее приложение, отслеживать передвижения курьера или статус заказа. Так появилась задумка телеграм-бота, который позволяет человеку, оформившему заказ в "Яндекс.Еде", отлеживать весь процесс с привязкой к "Яндекс.Картам", продолжая свое общение в мессенджере".

Разработкой проекта Руслан занимался сам. На все про все у него ушло три месяца.

"Понятно, что за такой срок готовый продукт выдать невозможно, поэтому я ограничил себя функционалом, чтобы показать, что представляет из себя чат-бот и что он в принципе может, — рассказывает наш герой. — По-хорошему, это огромная база данных пользователей, с авторизацией и др. Но я намеренно ограничил себя, задав конкретные точки, и добавил лишь 6 пользователей с привязкой к разным адресам, а также к различным статусам их заказов. Так у меня получилось наглядно продемонстрировать потенциальные возможности бота. Вышел своего рода опытный образец, основа, которую в перспективе можно развивать".

Доработанный проект Руслан Лыков подумывает представить как свою магистерскую работу.

"После четырех лет бакалавриата я принял решение продолжить обучение в ПГУТИ и сейчас учусь в магистратуре по направлению "Прикладная информатика в корпоративном управлении". Оно стало логичным продолжением моего обучения, и более чем мне подходит. В настоящее время я являюсь специалистом 1 категории по информационным технологиям в ПАО "Татнефть". И план обучения полностью совпадает с моим планом дальнейшего развития карьеры", — отмечает наш собеседник.

Кстати, головной офис компании "Татнефть" находится в Альметьевске, так что связи с родной республикой Руслан Лыков не потерял.

"Я планирую окончить магистратуру с красным дипломом. К сожалению, в бакалавриате эта вершина мне не покорилась. Но прежде всего потому, что мне самому это было неинтересно. Я никогда не стремился к идеальным оценкам. А вот в магистратуре мое отношение изменилось: захотелось попробовать, смогу ли я. Да и для карьеры красный диплом будет полезен, — признается Руслан. — Хотелось бы стать первоклассным специалистом, востребованном на рынке. Может, получится и в аспирантуру поступить".

В числе наиболее интересных для себя ИТ-направлений на новом жизненном этапе Руслан Лыков определил "Искусственный интеллект".

"Думаю, со мной согласятся многие, что информационные технологии — это не только образование, которое ты получаешь в вузе, но во многом еще и самообразование. Основу знаний ты, безусловно, получаешь в университете, но так или иначе приходится самостоятельно очень много познавать и находить полезную информацию. В ИТ-сфере очень много различных направлений, и каждый выбирает для себя наиболее интересное. Для меня это ИИ. В компании "Татнефть" я как раз занимаюсь связанными с ним проектами", — констатирует наш собеседник.

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

