Школьник из Тольятти стал финалистом всероссийского акселератора "Стартап за партой"

Ученик школы №58 Тольятти представил на школьном акселераторе Россельхозбанка устройство "Агро-Lab" и вошел в число финалистов программы. Всего в этом сезоне "Стартап за партой" собрал 589 участников из 80 регионов России.

"Агро-Lab" - это система мониторинга качества воды и почвы. Проект представил Давид Касумов, ученик МБУ "Школа №58" г.о. Тольятти. Для него участие в акселераторе стало возможностью представить свою идею на федеральном уровне и получить опыт работы с экспертами и наставниками.

Всего на программу было подано 206 командных заявок. Большинство проектов было связано с агротехнологиями, также школьники предложили решения в области разработки игр и финтеха. На протяжении месяца финалисты работали с наставниками, дорабатывали свои проекты и готовили их защиту.

"Школьный акселератор "Стартап за партой" в этом сезоне показал впечатляющие результаты: 589 участников, 206 заявок и рекордный охват акселератора - 80 регионов нашей страны. Особенно радует, что подростки в возрасте 12-17 лет не просто интересуются инновациями, а предлагают конкретные решения для реального сектора экономики. Проекты победителей - отличный пример того, как молодежь видит и создает будущее российского агросектора. Россельхозбанк продолжит инвестировать в таланты и поддерживать молодежное предпринимательство", - отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.