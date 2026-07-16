Самарская область - в десятке регионов-лидеров по числу победителей "Студенческого стартапа-2026"

Фонд содействия инновациям подвел итоги всероссийского конкурса "Студенческий стартап-2026". По количеству победителей Самарская область вошла в топ-10 регионов страны. Грантовую поддержку в размере 1 миллиона рублей на развитие технологических разработок и бизнес-проектов получат 48 молодых исследователей и предпринимателей региона.

Всего по итогам конкурсного отбора определено более 2200 победителей из 79 субъектов РФ. Самарская область традиционно демонстрирует высокую инновационную активность, входя в число регионов-лидеров не только по числу одобренных заявок, но и по общему объему поданных на конкурс проектов. В рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ по группе показателей "Вовлеченность органов власти" Самарская область занимает шестое место.

Гранты получили представители ведущих профильных вузов губернии. В их числе: Самарский государственный технический университет - 12 проектов, Самарский университет им. Королева - восемь проектов, Поволжский государственный университет сервиса - восемь проектов, Тольяттинский государственный университет - шесть проектов, Приволжский государственный университет путей сообщения - пять проектов, Самарский государственный медицинский университет - три проекта.

"Конкурс "Студенческий стартап" для нас служит индикатором эффективности большой работы со студентами. Стоит отметить, что все проекты-победители были подготовлены в рамках акселерационной программы Университета сервиса. Именно здесь студенты получили возможность доработать свои идеи, проверить их жизнеспособность и подготовиться к участию в конкурсе", - отметила ректор Университета сервиса Любовь Выборнова.

В 2026 году экспертный совет рассматривал заявки по семи ключевым тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. При оценке проектов особое внимание уделялось их практической значимости и потенциалу адаптации под актуальные запросы экономики.

По словам директора студенческого бизнес-инкубатора ПривГУПС Андрея Свечникова, победа проектов в конкурсе стала результатом внедрения в университете экосистемы поддержки студенческого технологического предпринимательства. Студенты реализуют свои идеи и технологические проекты по производственным запросам предприятий реального сектора экономики Самарской области.

Показательно, что порядка 70% проектов-победителей соответствуют приоритетным направлениям национальных проектов технологического лидерства. Большинство проектов-победителей посвящены цифровым технологиям, созданию новых приборов и перспективным разработкам в сфере биотехнологий.

"Победа в "Студенческом стартапе" - это признание того, что за молодежными идеями стоит реальный запрос бизнеса. Высокие результаты наших вузов подтверждают: в Самарской области сформирована школа подготовки технологических предпринимателей. Мы чувствуем драйв молодых людей, их желание строить компании будущего, и наша задача - системно открывать новые возможности, чтобы эти разработки превращались в бизнес", - отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Конкурс "Студенческий стартап" реализуется Фондом содействия инновациям с 2022 года в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства. Региональным оператором и точкой входа для участников выступает технопарк "Жигулевская долина". На его базе действует региональное представительство Фонда, оказывая информационную и консультационную поддержку резидентам, а также участникам конкурсов инновационных и бизнес-проектов. Технопарк обеспечивает содействие вузовским командам в рамках акселерации проектов, в частности, проводит образовательные и информационные мероприятия для участников и победителей конкурса "Студенческий стартап".

"СамГМУ активно вовлекает студентов в исследовательскую, грантовую и инновационную деятельность. Молодые ученые создают свои разработки, ориентируясь на самые передовые направления. Благодаря существующим грантовым поддержкам и вниманию правительства Самарской области к научным инициативам молодых ученых регион уверенно движется вперед в достижении технологического суверенитета страны", - подчеркнул ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов.

Поддержка студенческих стартапов является одной из ключевых задач, реализуемых в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который направлен на формирование устойчивой экосистемы для развития малого и среднего бизнеса в инновационной сфере.