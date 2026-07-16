Авито: более половины жителей ПФО оборудовали домашний офис

59% жителей Приволжского федерального округа имеют опыт работы или учебы из дома, 87% из них планируют или уже сделали домашний офис. Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать, как они организовали рабочее место дома, какие товары планируют покупать для домашнего офиса и какую роль в выборе играет онлайн-реклама.
Для многих жителей ПФО дом давно стал не только местом отдыха, но и пространством для профессиональной занятости. Так, для 23% респондентов дом стал постоянным местом работы или учебы: 15% полностью находятся на удаленном формате, еще 8% — на гибридном. Еще 19% периодически работают или учатся из дома. При этом 16% обычно работают или учатся вне дома, но иногда берут задачи домой.
У 41% уже есть выделенное рабочее место в комнате, еще у 17% — отдельный кабинет. При этом столько же опрошенных пока работают во временных местах, например, за кухонным столом или на диване, а 12% только планируют оборудовать полноценное пространство под свою деятельность.
Для комфортной работы дома жители округа в первую очередь планируют обновлять базовое оборудование и мебель. В ближайшие полгода среди тех, кто планирует организовать домашний офис, чаще всего собираются купить ноутбук или компьютер (30%) и офисное кресло (26%). Далее следуют настольная лампа или другое рабочее освещение (24%), рабочий стол (23%) и принтер или сканер (20%). Еще столько же респондентов планируют приобрести наушники с шумоподавлением, а также клавиатуру и мышь (17%).
В среднем на обустройство домашнего офиса жители ПФО планируют потратить 31 674 рубля. При этом чаще всего респонденты рассчитывают уложиться в бюджет до 10 000 рублей (19%). Еще по 13% готовы потратить от 15 001 до 20 000 рублей, от 20 001 до 30 000 рублей или от 30 001 до 50 000 рублей, а 12% рассматривают бюджет от 10 001 до 15 000 рублей.
При выборе товаров для домашнего офиса многие жители ПФО рассматривают и сегмент ресейла. Чаще всего респонденты готовы приобрести в ресейле рабочий стол (20%), офисное кресло (18%) и принтер или сканер (15%). Кроме того, 13% готовы купить "с рук" ноутбук или компьютер, столько же — освещение для работы и предметы декора для рабочего пространства (10%).
При выборе товаров для домашнего офиса жители ПФО ориентируются не только на характеристики и стоимость, но и обращают внимание на рекламные предложения. Среди тех, у кого уже есть оборудованное рабочее место дома или кто планирует организовать домашний офис, 77% считают, что онлайн-реклама влияет на покупки в данной категории. Для 15% она является одним из главных факторов выбора, еще для 33% окончательное решение принимают по другим параметрам, а 29% лишь иногда обращают внимание на рекламные предложения.
Чаще всего жители округа замечают рекламу товаров для работы на площадках, куда пользователи приходят со сформированным спросом. Так, 46% респондентов чаще всего видят релевантную рекламу на площадках электронной коммерции. Далее по популярности идут такие рекламные каналы как социальные сети (31%) и поисковые системы (27%). Кроме того, 20% получают рекомендации друзей, коллег и родственников, 18% встречают рекламу на телевидении, а 16% — на видеоплатформах.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...