"Северсталь Сеть": партнерство как ключевой элемент в роста в новых условиях

Руководство "Северсталь Сети" приняло участие в масштабном исследовании "СВЕРХНОВА. Коммерческая функция: тренды, актуальные проблемы и методы их решения", проведённом компанией "Технологии Доверия" (ТеДо). Исследование отражает ключевые изменения на рынке и раскрывают подходы, которые позволяют компаниям сохранять прибыль даже в условиях снижения спроса.
По данным исследования "СВЕРХНОВА", 80% компаний назвали снижение маржинальности и ценовое давление ключевым вызовом 2025–2026 годов, а 71% отметили рост чувствительности клиентов к цене и запрос на дополнительные скидки.
На этом фоне рынок демонстрирует расслоение: часть компаний сохраняет прежние коммерческие модели и теряет доходность, часть адаптирует подходы и показывает рост даже при сжатии спроса. Среди факторов, влияющих на результат, — переход к экономической сегментации клиентского портфеля и управление коммерцией с опорой на фактическую маржинальность каждого клиента, что позволяет по-новому выстраивать приоритеты и концентрировать усилия на наиболее устойчивых источниках выручки. В настоящее время 75% компаний сосредоточены на повышении эффективности коммерческой функции, 70% развивают новые продуктовые направления.
Как отмечает коммерческий директор "Северсталь Сети" Владислав Палицин, ключевым фактором становится эффективность коммерческих процессов: "Задача номер один — повышение производительности труда во всех каналах продаж. Тот, кто справится с этой задачей первым и достигнет максимальной эффективности, тот и будет в выигрыше".
Авторы "СВЕРХНОВА" также выявили барьеры, усиливающие давление на бизнес: неэффективное управление маржинальностью клиентов и продуктов, устаревшие подходы к сегментации, низкий уровень автоматизации продаж и слабую интеграцию маркетинга в коммерческие процессы. В этих условиях возрастает роль системного управления клиентским портфелем и качества аналитики.
По словам Владислава Палицина, результат напрямую связан с глубиной работы с клиентским портфелем: "Вход в любую нишу клиентского сегмента всегда начинается с исследований и аналитики — без глубокого понимания задач клиента и совместной работы с ним выстроить доверие и создать реальную ценность невозможно".
Для малого и среднего бизнеса эти изменения особенно чувствительны. Ограниченные ресурсы, дефицит складской и логистической инфраструктуры, высокая нагрузка на команды сдерживают развитие. Управление скидками, ассортиментом и поставками часто остаётся ручным, что снижает скорость принятия решений и увеличивает операционные издержки. При этом именно такие компании находятся ближе к конечному потребителю в регионах и во многом определяют устойчивость отрасли.
Решением становится модель партнёрства, при которой поставщик берёт на себя часть функций, влияющих на эффективность бизнеса клиента: обеспечивает не просто поставку металлопродукции, но и сопутствующую инфраструктуру — логистику, сервисные и финансовые решения, цифровые инструменты.
В ноябре 2025 года, объединив опыт и лучшие практики "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП", "Северсталь" создала "Северсталь Сеть" — стратегического партнёра для компаний малого и среднего бизнеса. Новая структура сочетает возможности федеральной сети с экспертизой производителя. Металлопродукция доступна малыми партиями, что позволяет закупать её под конкретные сделки и снижать нагрузку на оборотный капитал. Складская сеть включает 63 площадки в России и Республике Беларусь, что сокращает сроки поставки и транспортные риски. Широкая продуктовая линейка — от стандартного проката до решений с улучшенными свойствами — помогает закрывать потребности конечных заказчиков в одном окне. Также клиентам доступна помощь экспертов Центра "Северсталь Инжиниринг", которая включает инженерное консультирование, техническую поддержку и совместную разработку решений для нестандартных проектов — всё то, что прежде было доступно только крупным корпоративным клиентам "Северстали".
Дополнительным фактором повышения эффективности становится и цифровизация закупок. Авторы "СВЕРХНОВА" называют переход к модели eCom в B2B-сегменте одним из основных драйверов роста: более 50% опрошенных компаний рассматривают цифровые каналы как стратегический приоритет.
Для небольшой компании, где закупщик или менеджер одновременно ведёт переговоры с поставщиками, сверяет остатки, оформляет заявки и контролирует отгрузки, возможность работать в одном цифровом окне снижает операционную нагрузку. Поэтому "Северсталь Сеть" развивает цифровой канал как полноценный инструмент коммерции.
"Интернет-магазин отражает актуальные складские остатки по всем филиалам и действующие цены, помогая клиенту экономить время и взаимодействовать в режиме "одного окна". Также развивается единая архитектура каналов продаж, объединяющая производителя, дистрибуционную сеть и другие бизнесы. Все этапы сделки, включая сопровождение, реализованы в онлайн-формате, что делает взаимодействие удобным для клиентов в любое время", — отмечает Владислав Палицин.
Использование инфраструктуры партнера позволяет компаниям малого и среднего бизнеса снижать операционную нагрузку, быстрее принимать решения по закупкам и точнее управлять экономикой сделок. В условиях сложного рынка именно такие инструменты становятся основой для сохранения маржинальности и устойчивого развития бизнеса.
"В условиях изменения рыночной конъюнктуры и повышения давления на маржинальность лишь качественный сервис и полное закрытие клиентской потребности позволит компаниям зарабатывать. Эта стратегия полностью соответствует модели работы "Северсталь Сети", которая формирует широкое сервисное предложение, стремясь полностью решить проблемы своих клиентов", — подчеркнул Денис Бельский, партнер практики бизнес-консультирования компании "Технологии Доверия" (ТеДо).
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...