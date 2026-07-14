В Самарской области идет уборочная кампания

Сельхозпроизводители Самарской области собрали первые 100 тысяч тонн озимой пшеницы урожая 2026 года. Это первое достижение уборочной страды, которое позволяет говорить об успешном старте сезона.
Сеголдня лидерами традиционно являются южные районы: Большеглушицкий, Большечерниговский, Пестравский, Приволжский и Хворостянский. Именно они первыми приступили к сбору озимых культур и уже продемонстрировали отличные результаты. Средняя урожайность на текущий момент составляет 35 центнеров с гектара.
На особом контроле правительства региона - потребности сельхозтоваропроизводителей в обеспечении горюче-смазочными материалами. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева региональный минсельхозпрод разработал прозрачную систему работы по обеспечению аграриев ГСМ. Согласованы объемы поставок по прямым договорам с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, которые полностью закрывают потребности аграриев.
"Первые 100 тысяч тонн - это результат слаженной работы всего агропромышленного комплекса. Важно сохранить этот темп и не сбавлять обороты. Для этого налажена прямая коммуникация с каждым районом и каждым хозяйством", - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.
Впереди у аграриев большой объем работ - предстоит убрать более 1,1 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур. Ожидается, что в этом году в Самарской области соберут около 1,7 млн тонн озимых зерновых, а общий урожай зерна может составить более 2,8 млн тонн.
"Уборочная страда - это время, когда решается главная задача - обеспечить регион и страну качественным хлебом. От того, как мы сработаем в этом сезоне, зависят продовольственная стабильность и благополучие жителей области. Я уверен, что наши аграрии сделают все возможное, чтобы собрать хороший урожай", - отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Николай Сомов.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами