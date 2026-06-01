Ветераны СВО получат гранты на развитие фермерства в Самарской области

В Самарской области стартовал пилотный проект "Агромотиватор" — механизм государственной грантовой поддержки, направленный на социальную адаптацию ветеранов СВО и их вовлечение в развитие агропромышленного комплекса. Финансирование предоставляется на конкурсной основе в рамках государственной программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".
Одним из первых участников конкурса на получение грантовой поддержки стал житель Кинельского района Андрей Горбунов, который планирует организовать современное хозяйство по выращиванию чеснока — культуры, пользующейся высоким спросом в рамках стратегии импортозамещения.
Под проект уже арендовано 5 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, техника предоставляется в безвозмездное пользование. Средства гранта позволят фермеру расширить машинно-тракторный парк и уверенно преодолеть наиболее сложный стартовый этап становления бизнеса.
"Грант поможет очень сильно. Начинающим фермерам без поддержки требуются колоссальные собственные средства, плюс необходим опыт. С помощью гранта первоначальный этап пройти будет проще", — рассказал Андрей Горбунов, участник СВО.
Программа предусматривает не только финансовую поддержку, но и комплексное наставничество, а также доступ к ресурсам регионального АПК. Кураторство проекта обеспечивают специалисты подведомственного учреждения министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, представители муниципалитетов и отраслевых научных учреждений.
"Мы принимали непосредственное участие в подготовке проекта: проработали вопросы по технике, расходам и грантовой поддержке. Научные учреждения возьмут на себя технологическое сопровождение. Кроме того, с моей стороны будет закреплен специалист управления сельского хозяйства, который будет курировать работу по всем направлениям", — сообщил Евгений Хрисанов, руководитель управления сельского хозяйства Кинельского района.
В рамках пилотного отбора на рассмотрение поступили четыре заявки от ветеранов СВО из Кинельского, Богатовского, Кинель-Черкасского и Сызранского районов. Конкурсная процедура строилась на прозрачных критериях: оценивались приоритетность направления, наличие техники и земельных ресурсов, потенциал создания рабочих мест, а также обязательное условие — отсутствие ранее полученных грантов.
"Мы хотим, чтобы участники СВО, вернувшиеся к мирной жизни, могли реализовать себя на земле, получить до 7 миллионов рублей поддержки, наставничество и реальные перспективы. Отдельно подчеркну: вне зависимости от итогов отбора, мы готовы помочь каждому, кто примет решение работать на сельских территориях", — акцентировал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Посашков.
Напомним, комплексная поддержка участников СВО входит в число ключевых социальных приоритетов региона, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым. Кроме того, реализация программы "Агромотиватор" окажет существенное влияние на выполнение задач федерального проекта "Кадры в АПК", входящего в состав национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", направленных на достижение 95% укомплектованности кадрами предприятий АПК к 2030 году.
Реализация первых проектов "Агромотиватора" позволит привлечь в сельскую местность региона около 20 млн рублей инвестиций, создать новые постоянные рабочие места и ввести в интенсивный оборот свыше 250 гектаров земель сельхозназначения.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами