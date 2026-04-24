Самарская область в тройке лидеров Приволжья по объёму привлечённого финансирования агросектора

По итогам первого квартала 2026 года, объём финансирования, предоставленный Россельхозбанком аграриям Самарской области, составил 6,4 млрд рублей. Первое место по этому показателю среди регионов Приволжского федерального округа занимает Пензенская область — 9,5 млрд рублей. В лидерах также Республика Татарстан (7,4 млрд), Республика Башкортостан (6,1 млрд) и Республика Мордовия (4,6 млрд рублей).

Весь объем финансирования, предоставленный Россельхозбанком аграриям Приволжского федерального округа, составил 52,8 млрд рублей. Почти 60% этой суммы — 30,3 млрд рублей — приходится на льготные программы, которые остаются одним из ключевых инструментов поддержки отрасли.

В ряде регионов спрос на финансирование вырос. Наиболее заметная динамика по сравнению с I кварталом 2025 года зафиксирована в Республике Мордовия, Кировской области и Республике Башкортостан. Драйверами таких изменений обычно выступают развитие переработки, расширение действующих производств и активность малого агробизнеса.

Основной объём средств традиционно для начала года направляется на сезонные работы. На эти цели пришлось 38,5 млрд рублей — около 73% от общего объёма финансирования. Это позволяет аграриям своевременно проводить посевную кампанию, закупать семена, удобрения и топливо, а также готовить технику.

Сегмент малого и среднего бизнеса привлек 13,4 млрд рублей — порядка четверти от общего объема кредитных средств. Для фермеров и небольших хозяйств это важный ресурс для развития: от обеспечения текущей деятельности до расширения производства и внедрения новых решений.

"В целом структура финансирования отражает приоритеты отрасли: основная часть средств направляется на обеспечение текущего агросезона, при этом сохраняется возможность для инвестиций в модернизацию, переработку и развитие малого агробизнеса", — отметили в Россельхозбанке.