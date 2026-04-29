Пять имен, одна цель: обзор новых гибридов подсолнечника от "Щелково Агрохим"

Российская селекция подсолнечника уверенно набирает силу. За три года с момента введения ограничений на импорт семян доля отечественной селекции в этом сегменте выросла до 50-55%. Компания "Щелково Агрохим" и ее селекцентр "Актив Агро" занимают 16% рынка и ежегодно пополняют портфель новинками. В обзоре - пять гибридов сезона-2026 и взгляд на то, что в действительности определяет урожайность в поле.
Кречет и Армата: скорость как конкурентное преимущество
ИМИ-гибрид Кречет - один из главных фаворитов российских аграриев. В 2024 году он занял 4-е место среди самых высеваемых гибридов страны по объему семян (данные Россельхозцентра), в 2025-м - уже второе. На всероссийском селекционном форуме в Казани (август 2025 года) Кречет взял первое место сразу в нескольких номинациях. Его сила - в пластичности и скороспелости (100-105 дней): гибрид стабильно работает в большинстве регионов РФ, включая северные. Устойчив к заразихе, толерантен к белой и серой гнилям.
Данные из практики: ООО "Подсобное хозяйство" Темниковского района Республики Мордовия возделывает Кречет три года подряд. Урожайность растет: 2023 год - 29 ц/га при масличности 44%, 2024-й - 32 ц/га, 46%, 2025-й - 34,2 ц/га с 233 га при масличности 49%.
Логическое продолжение Кречета - гибрид Армата, генетически близкий к предшественнику, но еще более скороспелый - вегетация 95-100 дней. Новинка проходит испытания в ГСИ с 2024 года, регистрация ожидается в 2026-м. Устойчива к пяти расам заразихи, высокоустойчива к стрессу и ложной мучнистой росе, не полегает, переносит засуху. Потенциал урожайности - свыше 47 ц/га при масличности до 52%.
Результаты испытаний 2024 года показательны: Армата стабильно обходила средние региональные показатели. Разрыв особенно значителен на Кубани - 30 ц/га против 14,6 ц/га в среднем по региону, в Оренбургской области - 28,6 против 16,9, в Краснодарском крае - 28,3 против 20,2, в Ростовской - 26,9 против 17,7, в Челябинской - 24,2 против 16,9. В 2025 году в Курганской области Армата дала 31,4 ц/га против 25,8 ц/га у Кречета.
"Армата созревает раньше Кречета на пять-семь дней, а в 2024 году почти в половине случаев превысила его урожайность", - комментирует директор по науке "Актив Агро" Виктор Рядчиков.
Кинжал: первый в классе ИМИ-плюс
Спрос на гибриды с гербицидной устойчивостью растет: возможность снизить число обработок и эффективно контролировать сорняки - весомый аргумент в пользу технологий ИМИ и ИМИ-плюс. "Щелково Агрохим" развивает второе направление: гербицид ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД (имазамокс + имазапир) в паре с новым гибридом Кинжал. Препарат подавляет двудольные и злаковые сорняки, а также все расы заразихи, достигая максимального эффекта уже при однократной обработке.
Кинжал - интенсивный семирасовый гибрид на ГСИ с 2024 года. Вегетация - 108-115 дней, потенциал урожайности - свыше 50 ц/га, масличность - до 52%. Устойчив к полеганию и засухе, толерантен к фомопсису, серой гнили, склеротинии и пероноспорозу.
Итоги испытаний 2024 года: в Рязанской области - 39 ц/га при среднем по региону 28,6 ц/га, в Орловской - 35 против 26,7, в Курганской - 30 против 14,6 (превышение вдвое).
"Для максимального результата нужны хотя бы одна-две фунгицидные обработки, соблюдение норм удобрений и полноценная почвообработка - интенсивные гибриды не всегда подходят под нулевые и минимальные технологии", - поясняет Рядчиков.
Солнцепек: уже в реестре
Для работы по технологиям с сульфонилмочевинами в 2024 году в Госреестр внесен гибрид Солнцепек - зарегистрирован по пяти-девяти регионам. Семирасовый, вегетация 108-112 дней, потенциал урожайности свыше 49 ц/га, масличность до 52%. Отзывчив на интенсивные приемы земледелия.
"Солнцепек генотипически близок к Ратнику, но более засухоустойчив. В ряде регионов он вплотную подошел к показателям Искандера - нашего лидера с потенциалом свыше 50 ц/га", - отмечает Рядчиков.
Лучшие результаты 2025 года: Курская область - 30,2 ц/га, Ставропольский край - 28,5, Орловская область - 28, Липецкая - 26 ц/га. Свыше 20 ц/га - в Татарстане, Воронежской, Курганской, Самарской областях и Краснодарском крае.
Технология решает
Высокие результаты - следствие трех факторов: потенциал семян, погода, агротехника. На погоду аграрий не влияет. Остальное - в его руках.
"Две главные проблемы в ряде регионов - несоблюдение севооборотов и недооценка фунгицидов, - говорит Рядчиков. - Несоблюдение севооборотов ведет к накоплению болезней, прежде всего склеротиниоза. В насыщенных севооборотах одна-две фунгицидные обработки подсолнечника должны быть обязательны. Вторая проблема - удобрения: подсолнечник выносит много питательных веществ, и листовыми подкормками дефицит не закрыть".
Кречет в одном хозяйстве давал свыше 45 ц/га с 300 га - и 15-18 ц/га там, где технологию игнорировали. "При хороших семенах и соблюдении технологии, с учетом улучшившейся влагообеспеченности в традиционно засушливых регионах, результаты могут быть впечатляющими", - резюмирует эксперт.
На горизонте: Кондор и Тренд
В 2025 году в испытания передан гибрид Кондор - с устойчивостью к трибенуронметилу и семи расам заразихи, вегетация 108-110 дней, потенциал урожайности выше 48 ц/га, масличность 52%. В 2026-м - гибрид Тренд серии ИМИ-плюс, семирасовый, вегетация 110-112 дней, потенциал свыше 49 ц/га, масличность до 52%.
За этим стоит масштабная работа: с 2021 года число скрещиваний в питомнике выросло с 2500 до 6000 в год, в портфеле - 25 материнских и 105 отцовских линий. В 2025-м получено 158 экспериментальных гибридов. Помимо классической селекции, "Актив Агро" применяет спидбридинг и геномные методы, что сокращает селекционный цикл и ускоряет проверку новинок в широкой сети хозяйств-партнеров.
Семена подсолнечника "Щелково Агрохим" официально реализуются только через региональные представительства, двух дистрибьюторов (ООО "Кристалл", ООО "Русагро Закупки") и площадку Поле.РФ. Только через официальные каналы компания гарантирует оригинальный сертифицированный материал, правильные условия хранения и агрономическое сопровождение.
