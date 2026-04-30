Российский АПК укрепляет технологическую независимость

В Министерстве сельского хозяйства РФ подсчитали, насколько увеличился уровень технологической независимости страны в сфере продовольственной безопасности.

С 2025 года в стране реализуется национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он направлен на развитие селекции и генетики, биотехнологий, производства ветеринарных препаратов, сельхозтехники и оборудования, а также кадровое обеспечение АПК.

Ключевым показателем нацпроекта служит достигнутый уровень технологической независимости в сфере продовольственной безопасности. По оценке федерального Минсельхоза, в 2025 году он вырос до 55,8% - это на 10 процентных пунктов больше базового уровня 2023 года. К 2030 году показатель планируется довести до 66,7%.

Уровень самообеспеченности семенами отечественной селекции увеличился почти до 70% против 62,5% в 2023 году, племенным маточным поголовьем молочного КРС - до 80% (в 2023 году - 65%).

В 2025 году на базе двух ведущих научных организаций - Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) и Федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологии" -по последнему слову техники оснащены биотехнологические лаборатории. Их ключевая задача - создание высокоэффективных штаммов-продуцентов и разработка технологий производства ферментов. Также разработаны две технологии производства биотехнологической продукции - замороженных заквасок для кисломолочной продукции и кормового фермента липазы.

В 2026 году ожидается запуск цеха по выпуску замороженных заквасок в Московской области, а также нового предприятия аналогичного профиля в Ярославской области. Завершается строительство и монтаж оборудования на новых заводах по производству лимонной кислоты в Тульской и Воронежской областях. Кроме того, одобрены заявки на предоставление льготных инвестиционных кредитов для строительства предприятия по выпуску кормовых ферментов в Белгородской области и кормовых аминокислот в Татарстане. Запуск запланирован на 2027 и 2028 годы, соответственно.

Производство российских вакцин для животных увеличилось на 70% к базовому уровню, а их доля рынка - на 52%. Вырос и уровень обеспеченности отечественными химико-фармацевтическими ветеринарными препаратами. Пять профильных лабораторий образовательных и научных организаций были оснащены современным оборудованием.

Кроме того, по итогам 2025 года увеличилась доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов, а также отечественного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Еще одно важное направление нацпроекта - подготовка квалифицированных кадров для АПК. Почти 6 тыс. специалистов и преподавателей агротехнологических дисциплин прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку. По всей стране открыто свыше 1 тыс. агротехклассов, в которых обучается более чем 16 тыс. школьников. Более 500 учителей, работающих в таких классах, получают стимулирующие выплаты, что способствует повышению качества подготовки будущих специалистов отрасли.

Мероприятия национального проекта позволят сформировать системную основу для развития отечественных технологий и обеспечения АПК кадрами, а также создать долгосрочные условия для укрепления продовольственной безопасности страны. В 2026 году на его реализацию за счет федерального бюджета предусмотрено 19,8 млрд рублей.

"Минсельхозу и регионам необходимо постоянно контролировать доступность материально-технических ресурсов для всех наших аграриев"

Дмитрий Патрушев, вице-премьер правительства РФ:

- В 2025 году объем растениеводческой продукции вырос на девять процентов, что стало основным вкладом в обеспечение положительной производственной динамики всего сельского хозяйства. С учетом урожая в новых регионах был получен третий в истории объем зерновых - порядка 142 миллионов тонн, свыше 93 миллионов тонн из этого объема составляет пшеница. Кроме того, по итогам уборочной кампании прошлого года были обновлены рекордные значения по зернобобовым культурам, сое и рапсу. Сборы овощей и картофеля позволят в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка.

Для качественной подготовки к сезонным полевым работам Минсельхоз и регионы утвердили структуру посевных площадей на 2026 год. Общая площадь ожидается на уровне 83 миллионов гектаров, что превышает факт 2025 года. Под урожай этого года уже было засеяно около 20 миллионов гектаров озимых культур. По оценкам специалистов, в нормальном состоянии находятся 97 процентов посевов. Это очень неплохие результаты. В свою очередь, площадь под яровыми в текущем году должна достичь 56 миллионов гектаров. Для бесперебойного проведения посевной Минсельхозу и регионам необходимо постоянно контролировать доступность материально-технических ресурсов для всех наших аграриев.

"Увеличение производства позволяет укреплять позиции России на внешних рынках"

Оксана Лут, министр сельского хозяйства России:

- Итоги работы агропромышленного комплекса в 2025 году обеспечили выполнение основных параметров Доктрины продовольственной безопасности и позволили укрепить самообеспеченность по всем ключевым направлениям. В частности, это касается зерна, мяса, мясопродуктов, сахара, масла и рыбы. Также Россия вышла на пороговые значения Доктрины по картофелю, а к 2030 году планируется достичь установленных ориентиров по овощам и молочным продуктам.

Увеличение производства позволяет укреплять позиции России на внешних рынках. За десятилетие экспорт отечественной продукции АПК увеличился почти втрое - до 41,6 миллиарда долларов в прошлом году. Наша страна сохраняет первое место по поставкам на мировой рынок пшеницы.

Заметной тенденцией прошлого года стал существенный рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью - поставки увеличились более чем на 12 процентов, до 20 миллиардов долларов. Примерно на треть вырос экспорт агротехнологий, в том числе отечественных семян, ветеринарных вакцин и препаратов, генетического материала и племенных животных. Также Россия сохраняет за собой статус ведущего поставщика минеральных удобрений - в 2025 году за рубеж направлено более 44 миллионов тонн на сумму порядка 15 миллиардов долларов.

"За последние три года мы увеличили площади АХО в России в шесть раз"

Андрей Вовк, генеральный директор "ФосАгро-Регион":

- Качественные изменения, связанные с ростом технологичности российского АПК, мы наблюдаем уже на протяжении нескольких лет. Аграрии уходят от шаблонов, отказываются от принятия решений "вслепую", предпочитая опираться на данные профессионального агрохимического обследования (АХО) полей, проведенного на высоком техническом и методическом уровне. Точность отбора проб, скорость работ и результат - детальные рекомендации о применении удобрений - все это работает на повышение урожая и прибыли сельхозпредприятий.

За последние три года мы увеличили площади АХО в России в шесть раз. Как показывает практика, грамотный подбор системы питания с точным распределением удобрений на поле позволяет получать на 10-25 процентов больше сельхозпродукции с гектара и оптимизировать расходы почти на 30 процентов.

Второй значимый тренд, уже ставший де-факто мейнстримом, - продолжающийся рост спроса на жидкие минеральные удобрения. Прежде всего, это жидкое комплексное удобрение NP 11:37 (ЖКУ), динамика применения которого устойчиво растет. Причина - его высокая эффективность в условиях засушливого климата и технологичность (ЖКУ легко интегрируется в системы точного земледелия).

И, наконец, укрепление доверия российских аграриев к отечественной селекции. Российские сорта и гибриды показывают достойные результаты в полевых опытах в сравнении с зарубежными. Это особенно наглядно видно на примере подсолнечника: гибриды адаптированы к местным почвенно-климатическим условиям, а в связке "российский гибрид + система питания, комплементарная генотипу" хозяйства получают прогнозируемый результат и защиту от рисков технологических ошибок.