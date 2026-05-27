Сергиевская птицефабрика вновь не заинтересовала инвесторов

Очередная попытка найти инвестора на площадки недостроенной Сергиевской птицефабрики завершилась неудачей. На объявленный Корпорацией развития Самарской области голландский аукцион (на понижение цены) не было подано ни одной заявки, следует из материалов к аукциону, размещенных на utp.sberbank-ast.ru.

Напомним, аукцион был объявлен в апреле. Начальная цена была установлена в 3,76 млрд руб., минимальная - 3,29 млрд рублей. Заявки принимались до 25 мая.

Строительство Сергиевской птицефабрики началось в 2013 году. Проект предусматривал возведение в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах комплекса по производству и переработке мяса птицы, а также комбикормового завода с элеватором. 

Оператором проекта выступает Корпорация развития Самарской области, генподрядчиком - ООО "ЕвроБиоТех". Предполагалось, что финансировать строительство будет инвестор, но его найти не удалось. В результате птицефабрику строили на бюджетные деньги. В 2017 г. проект был заморожен.

На достройку птицефабрики, как сообщал в интервью Волга Ньюс гендиректор корпорации развития Самарской области Иван Манаев, потребуется около 12 млрд рублей.

В 2025 г. были объявлены торги по продаже птицефабрики по стартовой цене в 3,6 млрд рублей. Тогда на них также не было подано заявок

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

SM TV 01 октября 2016 05:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Алексей Лидле 09 июля 2015 11:38 В Борском районе на базе СХП "Неприк" построят цех по убою скота

А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

