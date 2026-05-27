Сергиевская птицефабрика вновь не заинтересовала инвесторов

Очередная попытка найти инвестора на площадки недостроенной Сергиевской птицефабрики завершилась неудачей. На объявленный Корпорацией развития Самарской области голландский аукцион (на понижение цены) не было подано ни одной заявки, следует из материалов к аукциону, размещенных на utp.sberbank-ast.ru.

Напомним, аукцион был объявлен в апреле. Начальная цена была установлена в 3,76 млрд руб., минимальная - 3,29 млрд рублей. Заявки принимались до 25 мая.

Строительство Сергиевской птицефабрики началось в 2013 году. Проект предусматривал возведение в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах комплекса по производству и переработке мяса птицы, а также комбикормового завода с элеватором.

Оператором проекта выступает Корпорация развития Самарской области, генподрядчиком - ООО "ЕвроБиоТех". Предполагалось, что финансировать строительство будет инвестор, но его найти не удалось. В результате птицефабрику строили на бюджетные деньги. В 2017 г. проект был заморожен.

На достройку птицефабрики, как сообщал в интервью Волга Ньюс гендиректор корпорации развития Самарской области Иван Манаев, потребуется около 12 млрд рублей.

В 2025 г. были объявлены торги по продаже птицефабрики по стартовой цене в 3,6 млрд рублей. Тогда на них также не было подано заявок.