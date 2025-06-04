16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РСХБ внедрил маркировку поставщиков, включенных в Государственный племенной регистр ПСБ запустил акцию "Заслуженный бонус" для военных пенсионеров НОВИКОМ присоединил предприятия Ростеха к программе "Развитие" Телеграм-канал ОТП Банка признан лучшим корпоративным медиа в финансовом секторе Цифровой прорыв: Сбер представил инновационные технологии для государства, бизнеса и общества на конференции ЦИПР

Банки Финансы

РСХБ внедрил маркировку поставщиков, включенных в Государственный племенной регистр

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Качественный племенной материал — одна из основ аграрной отрасли. Для обеспечения прозрачности и контроля на платформе "Своё Фермерство" Россельхозбанк ввёл специальную маркировку поставщиков, включённых в Государственный племенной регистр. Эта система служит для официального учёта племенных животных и организаций в России, что даёт покупателям дополнительную гарантию качества продукции маркетплейса.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Благодаря системе фильтров пользователи платформы "Своё Фермерство" могут легко определить, какие поставщики включены в Госплемрегистр. Достаточно лишь применить соответствующий фильтр "Госплемрегистр" в разделе "Компании" на маркетплейсе.

На платформе представлено более 1000 предложений животных различных видов и пород от 600 проверенных поставщиков, входящих в Госплемрегистр. Основной ассортимент сосредоточен в категориях крупного и мелкого рогатого скота, а также птицы, на которые приходится порядка 90% всех товаров с соответствующей маркировкой. Покупателям доступно свыше 100 пород, включая голштинскую, герефордскую, чёрно-пёструю, казахскую белоголовую, калмыцкую и многие другие.

В топ-5 регионов по размещению товаров для племенного животноводства входят Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Кировская и Московская области, а также Ставропольский край.

"Маркировка компаний из Госплемрегистра на маркетплейсе "Своё Фермерство" будет полезна как для поставщиков, так и для покупателей продукции. Благодаря верификации компаний, включенных в Госплемрегистр, платформа сможет гарантировать высокое качество продукции и соответствие стандартам, а также — прослеживаемость происхождения племенных животных и подтверждение их племенной ценности. Кроме того, внедрение этой функции способствует развитию сельского хозяйства и повышению конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках", — отмечает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Реклама. rshb.ru

Erid: 2SDnjc2oVky

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6