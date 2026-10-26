ОТП Банк запустил акцию "Юань без комиссии"

ОТП Банк запустил специальную акцию "Юань без комиссии" для новых клиентов. Участники акции смогут совершать прямые переводы в Китай в юанях без комиссии с пакетом услуг "Юань без границ".

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо с 26 октября 2026 года по 29 января 2027 года одновременно открыть в ОТП Банке счета в рублях и юанях и подключить пакет услуг "Юань без границ".

Пакет также включает бесплатное открытие счетов в рублях и иностранной валюте, платежи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, переводы физическим лицам в пределах установленных лимитов, а также операции по внесению и снятию наличных.

Акция позволит новым клиентам воспользоваться удобными условиями для международных расчетов и переводов в юанях.