ОТП Банк запустил акцию "Юань без комиссии"

ОТП Банк запустил специальную акцию "Юань без комиссии" для новых клиентов. Участники акции смогут совершать прямые переводы в Китай в юанях без комиссии с пакетом услуг "Юань без границ".
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо с 26 октября 2026 года по 29 января 2027 года одновременно открыть в ОТП Банке счета в рублях и юанях и подключить пакет услуг "Юань без границ".
Пакет также включает бесплатное открытие счетов в рублях и иностранной валюте, платежи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, переводы физическим лицам в пределах установленных лимитов, а также операции по внесению и снятию наличных.
Акция позволит новым клиентам воспользоваться удобными условиями для международных расчетов и переводов в юанях.
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