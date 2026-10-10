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На торги выставлены требования ФИА Банка к золотодобытчикам на 8,6 млрд рублей

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Агентство по страхованию вкладов выставило на торги права требования АО "ФИА Банк" к группе лиц, связанных с золотодобычей в Якутии. Начальная цена лота - 8,6 млрд рублей.

Денежные требования предъявлены главе ГК "Янтарь" Александру Карасю, ООО "ОЗПК", ООО "Оймяконье", Николаю Агибалову - всего 12 юридическим лицам и пяти физлицам. Все они находятся в стадии банкротства. Торги пройдут 24 ноября.

Напомним, ФИА Банк оказался замешан в хищении драгоценных металлов в Якутии. Глава рухнувшего тольяттинского банка Александр Носорев, по версии следствия, входил в преступное сообщество. Кроме него, под суд подпали якутский золотодобытчик, глава ГК "Янтарь" Александр Карась, а также его предполагаемые подельники и бывший начальник отдела по контролю за оборотом драгметаллов дальневосточной полиции Сергей Иконников.

С ноября 2018 года по август 2019 года обвиняемые с соучастниками добыли на неразрешенных участках и похитили 297 кг золота стоимостью более 979 млн рублей. После этого они легализовали деньги, совершая разные финансовые операции.

По данным бывшего сотрудника ФИА Банка Дениса Феоктистова, крупнейший золотоискатель Якутии - ГК "Янтарь" - мог получать кредиты в ФИА-Банке более 10 лет. При этом, в версии Феоктистова, представители "Янтаря" брали все новые кредиты, погашая старые лишь частично.

В феврале 2025 г. Симоновский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу. Карась получил 12 лет колонии строгого режима. Его сообщники - от шести до 10 лет лишения свободы. При этом уголовное преследование в отношении Носорева было прекращено по состоянию здоровья.

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