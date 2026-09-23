За первое полугодие 2026 г. в регионе выявлено 46 нелегальных кредиторов

За шесть месяцев 2026 г. в Самарской области обнаружено 46 нелегальных или "черных" кредиторов, сообщает пресс-служба Банка России. Информацию о них регулятор передал в правоохранительные органы.

Нелегальные кредиторы были обнаружены в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Отрадном, Жигулевске, Чапаевске и Сызрани. Компании рекламировали свои услуги в социальных сетях, через платформы объявлений, предлагали получить займы в псевдоломбардах, сетевых комиссионных магазинах, точках скупок бывших в употреблении вещей.

Как правило, "черные" кредиторы обещают выгодные ставки и привлекательные условия. На деле же любая просрочка оборачивается для заемщика высокими штрафами и даже потерей имущества. При выдаче займа под залог квартиры для нелегального кредитора важно не получение процентов, а скорейшее истребование залога в суде и дальнейшая его продажа по заниженной цене при малейшей просрочке. При этом не важно, единственное это жилье у заемщика или нет.

"Индивидуальные предприниматели и физические лица не имеют права выдавать потребительские займы, — подчеркивает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков. — Если у человека много долгов и он понимает, что не справляется с текущими платежами, важно сразу обратиться к своим кредиторам и договориться об изменении условий договора. Банки, микрофинансовые организации работают в правовом поле и предложат варианты разрешения ситуации".

Перед обращением к финансовой организации стоит проверить наличие у нее лицензии, аккредитации или включения сведений в реестр на сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию". Так, настоящий ломбард должен состоять в Государственном реестре ломбардов.

Информацию о выявленных сомнительных организациях и проектах Банк России публикует в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.