76 жителей Самарской области стали Почетными донорами России

В преддверии Всемирного дня донора костного мозга на Самарской областной клинической станции переливания крови прошло чествование доноров. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов вручил награды тем, чья помощь стала единственным шансом на жизнь для тяжелобольных пациентов, а также отметил заслуги тех, кто десятки раз сдавал кровь безвозмездно.
Всего в этом месяце 76 жителей Самарской области, сдавших кровь или ее компоненты более 40 раз, получили заслуженное звание "Почетный донор России".
"Доноры — это фундамент службы крови и важнейшая опора современной медицины. Иногда даже самые передовые технологии бессильны без донорской крови, ее компонентов и клеток костного мозга. Ваше решение стать донором — это проявление настоящего милосердия и гражданской ответственности. Каждый из Почетных доноров сдал кровь или ее компоненты не менее 40 раз. Только представьте, скольким людям благодаря этому была оказана помощь. Вы прошли долгий путь, заслуженно получив высокое звание", — подчеркнул Андрей Орлов.
Своими историями поделились и сами доноры.
Виктория Манова пришла на церемонию вместе с мужем и сыном. Ее путь в донорстве начался в 2013 г., когда тяжело заболела дочь подруги.
"Тогда на помощь пришли все близкие. Я тоже решила стать донором. Спустя годы это стало семейной традицией — муж тоже сдает кровь. Я работаю инженером в РКЦ "Прогресс", у нас график донорских дней расписан на год вперед. Сдаю кровь без отрыва от работы и рада, что занимаюсь важным делом", — рассказала она.
Отдельным блоком на мероприятии министр чествовал доноров костного мозга.
Андрей Орлов вручил врачу-терапевту Самарской городской поликлиники № 10 Кристине Пошве медаль Федерального медико-биологического агентства "За содействие донорскому движению", а также Благодарность министерства здравоохранения Самарской области.
Она вступила в регистр, будучи студенткой медицинского университета и волонтером-медиком. Два года назад она помогла жительнице Ленинградской области, сдав для нее клетки костного мозга. В этому году состоялась их встреча символично в день донора.
За активную жизненную позицию и участие в донорстве костного мозга благодарственными письмами Андрей Орлов поощрил консультанта управления государственной службы министерства имущественных отношений Самарской области Светлану Сидорову и ремонтника искусственных сооружений ОАО "РЖД" Алексея Щукина.
Светлана и Алексей вступили в Федеральный регистр в один год на Самарской станции переливания крови. Генотип Светланы нашел совместимого пациента раньше — в 2024 г., помощь Алексея понадобилась позже — в 2025 году. Оба они прошли процедуру донации в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови ФМБА России. Оба их пациента в ремиссии и продолжают свой путь выздоровления.
"Узнал я о возможности вступить в регистр на станции переливания крови, ожидая допуска на очередную донацию. На мониторах показывали ролики про донорство костного мозга. Взял листовку, прочитал и в этот же день задал все интересующие меня вопросы врачу-трансфузиологу. Недолго думая, вступил в регистр. Для меня это был осознанный шаг, поэтому, когда со мной связались по поводу пациента, — сразу согласился. Семья поддержала. Летом был год с момента сдачи клеток костного мозга", — поделился Алексей Щукин.
В завершении мероприятия министр отметил, что за каждой наградой стоит личный выбор человека, который, возможно, никогда не увидит своего реципиента.
"Именно этот выбор спасает жизнь. Трое наших самарских доноров сделали свой шаг навстречу — и подарили людям возможность на выздоровление. Спасибо всем донорам за неравнодушие, ответственность и бесценный вклад в спасение жизней!", — отметил он.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас