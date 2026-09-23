76 жителей Самарской области стали Почетными донорами России

В преддверии Всемирного дня донора костного мозга на Самарской областной клинической станции переливания крови прошло чествование доноров. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов вручил награды тем, чья помощь стала единственным шансом на жизнь для тяжелобольных пациентов, а также отметил заслуги тех, кто десятки раз сдавал кровь безвозмездно.

Всего в этом месяце 76 жителей Самарской области, сдавших кровь или ее компоненты более 40 раз, получили заслуженное звание "Почетный донор России".

"Доноры — это фундамент службы крови и важнейшая опора современной медицины. Иногда даже самые передовые технологии бессильны без донорской крови, ее компонентов и клеток костного мозга. Ваше решение стать донором — это проявление настоящего милосердия и гражданской ответственности. Каждый из Почетных доноров сдал кровь или ее компоненты не менее 40 раз. Только представьте, скольким людям благодаря этому была оказана помощь. Вы прошли долгий путь, заслуженно получив высокое звание", — подчеркнул Андрей Орлов.

Своими историями поделились и сами доноры.

Виктория Манова пришла на церемонию вместе с мужем и сыном. Ее путь в донорстве начался в 2013 г., когда тяжело заболела дочь подруги.

"Тогда на помощь пришли все близкие. Я тоже решила стать донором. Спустя годы это стало семейной традицией — муж тоже сдает кровь. Я работаю инженером в РКЦ "Прогресс", у нас график донорских дней расписан на год вперед. Сдаю кровь без отрыва от работы и рада, что занимаюсь важным делом", — рассказала она.

Отдельным блоком на мероприятии министр чествовал доноров костного мозга.

Андрей Орлов вручил врачу-терапевту Самарской городской поликлиники № 10 Кристине Пошве медаль Федерального медико-биологического агентства "За содействие донорскому движению", а также Благодарность министерства здравоохранения Самарской области.

Она вступила в регистр, будучи студенткой медицинского университета и волонтером-медиком. Два года назад она помогла жительнице Ленинградской области, сдав для нее клетки костного мозга. В этому году состоялась их встреча символично в день донора.

За активную жизненную позицию и участие в донорстве костного мозга благодарственными письмами Андрей Орлов поощрил консультанта управления государственной службы министерства имущественных отношений Самарской области Светлану Сидорову и ремонтника искусственных сооружений ОАО "РЖД" Алексея Щукина.

Светлана и Алексей вступили в Федеральный регистр в один год на Самарской станции переливания крови. Генотип Светланы нашел совместимого пациента раньше — в 2024 г., помощь Алексея понадобилась позже — в 2025 году. Оба они прошли процедуру донации в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови ФМБА России. Оба их пациента в ремиссии и продолжают свой путь выздоровления.

"Узнал я о возможности вступить в регистр на станции переливания крови, ожидая допуска на очередную донацию. На мониторах показывали ролики про донорство костного мозга. Взял листовку, прочитал и в этот же день задал все интересующие меня вопросы врачу-трансфузиологу. Недолго думая, вступил в регистр. Для меня это был осознанный шаг, поэтому, когда со мной связались по поводу пациента, — сразу согласился. Семья поддержала. Летом был год с момента сдачи клеток костного мозга", — поделился Алексей Щукин.

В завершении мероприятия министр отметил, что за каждой наградой стоит личный выбор человека, который, возможно, никогда не увидит своего реципиента.

"Именно этот выбор спасает жизнь. Трое наших самарских доноров сделали свой шаг навстречу — и подарили людям возможность на выздоровление. Спасибо всем донорам за неравнодушие, ответственность и бесценный вклад в спасение жизней!", — отметил он.