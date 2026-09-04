Выходные ПРО здоровье: в Самаре пройдет фестиваль здоровья

В воскресенье, 6 сентября, в Загородном парке при поддержке министерства здравоохранения Самарской области в рамках регионального движения "За медицину здорового долголетия" пройдет масштабный фестиваль здоровья "Самара. Здоровье. 2026".

Мероприятие объединит на одной площадке современные методы диагностики и консультации специалистов региона. Главная цель фестиваля — сделать качественную медицинскую профилактику доступной каждому жителю губернии.

С 11.00 до 18.00 будут работать мобильные пункты бесплатной диагностики:

флюорография и маммография (для женщин) — в мобильном комплексе Нефтегорской центральной районной больницы.

стоматологический осмотр — от специалистов Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1

экспресс-тестирование на ВИЧ — от Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД

вакцинация против пневмококковой инфекции

офтальмологическая диагностика и многое другое

В шатре Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики каждый сможет пройти первичный скрининг: измерить давление и уровень кислорода, сдать экспресс-тесты, узнать свой биологический возраст, а также пройти плантографию и диагностику кожи головы и лица. Гостей ждут беседы с опытными врачами и индивидуальные рекомендации.

Помимо диагностики гостей ждут розыгрыши и полезные подарки: зубные пасты, средства для ухода за кожей, а для детей — журналы, угощения и увлекательные мастер-классы на свежем воздухе.

Фестиваль рассчитан на все возрастные группы: каждый найдет занятие по интересам, а главное — возможность своевременно позаботиться о своем здоровье.