Выходные ПРО здоровье: в Самаре пройдет фестиваль здоровья

В воскресенье, 6 сентября, в Загородном парке при поддержке министерства здравоохранения Самарской области в рамках регионального движения "За медицину здорового долголетия" пройдет масштабный фестиваль здоровья "Самара. Здоровье. 2026".
Мероприятие объединит на одной площадке современные методы диагностики и консультации специалистов региона. Главная цель фестиваля — сделать качественную медицинскую профилактику доступной каждому жителю губернии.
С 11.00 до 18.00 будут работать мобильные пункты бесплатной диагностики:
- флюорография и маммография (для женщин) — в мобильном комплексе Нефтегорской центральной районной больницы.
- стоматологический осмотр — от специалистов Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1
- экспресс-тестирование на ВИЧ — от Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД
- вакцинация против пневмококковой инфекции
- офтальмологическая диагностика и многое другое
В шатре Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики каждый сможет пройти первичный скрининг: измерить давление и уровень кислорода, сдать экспресс-тесты, узнать свой биологический возраст, а также пройти плантографию и диагностику кожи головы и лица. Гостей ждут беседы с опытными врачами и индивидуальные рекомендации.
Помимо диагностики гостей ждут розыгрыши и полезные подарки: зубные пасты, средства для ухода за кожей, а для детей — журналы, угощения и увлекательные мастер-классы на свежем воздухе.
Фестиваль рассчитан на все возрастные группы: каждый найдет занятие по интересам, а главное — возможность своевременно позаботиться о своем здоровье.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас