Ведущие специалисты области провели выездной прием в Новокуйбышевске

Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова, Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войны имени О. Г. Яковлева и Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина провели выездной прием для жителей Новокуйбышевска в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого".

Во взрослой поликлинике Новокуйбшевской больницы приём пациентов провели врачи кардиолог, невролог, гастроэнтеролог.

"Выездные мероприятия в города и муниципальные районы нашего региона очень важны для пациентов, потому что мы оказываем консультативную специализированную медицинскую помощь непосредственно вблизи от дома", — отметил врач-невролог Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войны Павел Кузнецов.

В этот день консультацию специалистов получили более 30 жителей города.

"Ведущие специалисты областных медицинских учреждений принимают жителей города, состоящих на диспансерном наблюдении с хроническими неинфекционными заболеваниями. Речь идёт преимущественно о пациентах, которым по состоянию здоровья тяжело ехать за консультацией и назначением лечения в областной центр", — рассказал главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Алексей Башаев.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях — важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.