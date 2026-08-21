В Клиниках СамГМУ сохранили репродуктивное здоровье женщине с множественной миомой матки

Из-за патологии размер матки у женщины соответствовал 35 неделе беременности. В таких случаях пациентам часто предлагают удаление органа. В Клиниках СамГМУ врачи провели операцию, благодаря которой женщина в дальнейшем сможет забеременеть и родить ребенка.

Как рассказала заведующая гинекологическим отделением Клиник СамГМУ Елена Каторкина, на прием 34-летняя пациентка обратилась в плохом состоянии. При обследовании врачи выявили значительное снижение уровня гемоглобина и 23 миоматозных узла матки.

"В гинекологическом отделении Клиник СамГМУ возможны различные варианты лечения женщин с миомой. Данной пациентке, учитывая ее возраст и желание в дальнейшем родить ребенка, мы предложили миомэктомию лапаротомическим (открытым) доступом. Хирургическое вмешательство прошло без вхождения в полость матки, с ее сохранением и минимально возможной кровопотерей. Это значит, что через год женщине можно будет забеременеть и родить естественным путем", — рассказала Елена Каторкина.