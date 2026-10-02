Сотрудники министерства здравоохранения Самарской области прошли вакцинацию от гриппа

Сегодня коллектив министерства здравоохранения Самарской области прошел вакцинацию против гриппа. Для удобства сотрудников организовали работу мобильной бригады Самарской областной клинической больницы № 2. Медработники развернули прививочный пункт прямо в здании ведомства, что позволило специалистам пройти процедуру без отрыва от выполнения рабочих задач.
Вакцинация прошла организованно: перед процедурой каждый сотрудник прошел обязательный осмотр врача. Сама манипуляция заняла всего несколько минут. Прививку сделали все желающие, в том числе и руководство министерства.
Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко проходит вакцинацию ежегодно.
"Мы решили показать личным примером, что защита от гриппа — это важный шаг для каждого. Вакцинация — это не только забота о собственном здоровье, но и ответственность перед коллегами, семьей и пациентами. Чтобы создать коллективный иммунитет, прививку должны сделать как можно больше людей — и в первую очередь те, кто ежедневно контактирует с людьми", — отметил Сергей Вдовенко.
Он подчеркнул, что прививочная кампания в регионе идет активными темпами, и призвал жителей не откладывать: "Грипп опасен осложнениями. Сделайте прививку — это самое простое и надежное средство защиты. Мы уже сделали свой выбор. Присоединяйтесь!".
Напоминаем, что в регионе действует программа выездной вакцинации. По заявке от организации прививочная бригада может приехать на предприятие.
"Работодатель может организовать для сотрудников добровольную вакцинацию за счет компании. Такое решение необходимо закрепить в локальном акте организации или трудовых договорах. Можно провести процедуру централизованно или предоставить сотрудникам возможность пройти вакцинацию самостоятельно в рабочее время с сохранением заработной платы", — подчеркнул Сергей Вдовенко.
Информацию о поступлении вакцины в свою поликлинику можно уточнить на карте пунктов вакцинации. На ресурсе раз в день будет обновляться информация о количестве вакцин. Также подробную информацию можно уточнить по указанным на карте телефонам.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас