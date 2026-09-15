В Самарской больнице № 10 начали проводить плановые операции по замене суставов благодаря новому рентген-оборудованию

В Самарской городской больнице № 10 расширился спектр высокотехнологичной медицинской помощи. Теперь здесь проводят плановые операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов. Это стало возможным после поставки новой цифровой C-дуги.
Ранее подобные вмешательства в больнице проводились только в экстренном порядке при травмах. Теперь плановая помощь доступна пациентам с артрозами, асептическими некрозами и септическими процессами.
"Наличие нового рентгеновского оборудования — цифрового усилителя телевизионного изображения, или С-дуги — позволяет нам устанавливать металлические конструкции непосредственно под контролем аппарата со всех сторон, — рассказал главный врач больницы Дмитрий Лисица. — Если раньше мы делали снимки до и после, то теперь контролируем процесс в реальном времени. Это повышает скорость оперативного вмешательства, улучшает его качество и значительно уменьшает травматизацию тканей".
С 1 апреля 2026 года хирурги больницы уже провели 60 операций. До конца года планируется еще 25.
Операции проводятся для пациентов самых разных возрастных категорий, включая лиц старше 90 лет. Недавно врачи успешно прооперировали 95-летнюю пациентку.
"Также наши специалисты активно внедряют протезирование коленных суставов, где особенно важно новое оборудование при выставлении осей. Для работы с новыми технологиями врачи прошли профильное обучение в Москве", — отметил главврач.
Для установки новой С-дуги завершен капитальный ремонт операционной.
Больница № 10 стала шестым учреждением в регионе (после больниц им. Середавина, им. Пирогова, им. Семашко, Клиник СамГМУ и Тольяттинской больницы 5), выполняющим такие операции. Это позволило улучшить доступность и качество данного вида медицинской помощи на территории Самарской области.
Благодаря мероприятиям национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению президента России Владимира Путина, а также при поддержке регионального правительства в медучреждениях региона продолжается обновление оборудования.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас