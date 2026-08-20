Когда сахарный арбуз выйдет боком: диетолог ВСК назвал норму потребления ягоды и несочетаемые с ней продукты

С наступлением сезона арбузов эта ягода становится главным продуктом на столе. На первый взгляд этот продукт безупречен: минимум калорий, обилие жидкости и всего около 5-6 граммов углеводов на стограммовую порцию. При умеренном потреблении такая нагрузка вполне безопасна для эндокринной системы. Однако не стоит забывать, что арбуз относится к продуктам "красной зоны" — с высоким гликемическим индексом, то есть при попадании в кровь он мгновенно повышает уровень сахара. Татьяна Николаева, врач-эндокринолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказывает, сколько ягоды можно съесть без вреда для здоровья, с какими продуктами его лучше не сочетать.

Для сохранения здоровья и отличного самочувствия не стоит употреблять больше 200-300 граммов арбуза за раз — это эквивалентно паре небольших кусочков, а в сутки — не более 500 граммов (максимум 3-4 куска). При чрезмерном употреблении арбуза могут возникнуть симптомы передозировки — тяжесть и распирание в животе, тошнота, частое мочеиспускание, отечность лица и конечностей, в тяжелых случаях — нарушение ритма сердца из-за переизбытка калия.

При отравлении нитратными соединениями, которые используют в качестве удобрения для роста растения, могут возникнуть симптомы интоксикации. При их появлении необходимо немедленно прекратить употребление ягоды и исключить соль из рациона, при диарее и рвоте необходимо восполнение электролитного баланса аптечным раствором или чистой негазированной водой небольшими глотками для предотвращения обезвоживания. Для ускорения выведения токсинов рекомендуется принять сорбенты, а если ни один из методов не облегчает самочувствие — срочно вызвать скорую помощь.

Безусловно, арбуз не заменяет полноценный рацион питания за счет отсутствия в составе белков и жиров, поэтому лучше употреблять ягоду в качестве перекуса между основными приемами пищи. При этом важно помнить, что нежелательно сочетать арбуз с соленой и жирной пищей. Соленые продукты провоцируют отеки, что может оказывать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. А при совместном употреблении арбуза с жирной пищей нарушается переваривание и замедляется выведение пищи, что может провоцировать вздутие живота и изжогу. Также не стоить забывать, что у людей с аллергией на цветение возможна перекрестная реакция на арбуз.

"Многие эксперты не рекомендуют сочетать арбуз с дыней, так как из-за этого повышается гликемическая нагрузка и замедляется переваривание дыни, что также может провоцировать расстройства кишечника. Однако существуют и гармоничные комбинации, например, употребление мягких сыров или добавление свежих листьев мяты или базилика — они не только обогатят вкусовую палитру, но и активизирует выработку ферментов, что в результате облегчает переваривание. Главный секрет правильного употребления арбуза — всегда необходим индивидуальный подход и чувство меры", — отметила Татьяна Николаева, врач-эндокринолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.