Жители Отрадного проходят исследования на современном компьютерном томографе

В этом году в Отрадненской больнице установлен 32-срезовый компьютерный томограф. Специалисты провели уже около 1500 исследований.

Новое оборудование обладает более высокой разрешающей способностью, позволяет выполнять исследования с внутривенным контрастированием и оснащено элементами искусственного интеллекта, помогающими выявлять патологии на ранних стадиях.

"Новый томограф — это серьёзный шаг в развитии диагностической базы нашей больницы. За несколько месяцев мы провели около 1,5 тысяч исследований. Благодаря более высокой точности оборудования уже удалось выявить онкологические заболевания и патологии сердечно-сосудистой системы. Для наших пациентов это возможность своевременно получить правильный диагноз и лечение, не выезжая за пределы города", — отметила главный врач Ирина Назаркина.

Благодаря мероприятиям национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению президента России Владимира Путина, а также при поддержке регионального правительства в медучреждениях региона продолжается обновление автопарка оборудования.