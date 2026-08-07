Жители Отрадного проходят исследования на современном компьютерном томографе

В этом году в Отрадненской больнице установлен 32-срезовый компьютерный томограф. Специалисты провели уже около 1500 исследований.
Новое оборудование обладает более высокой разрешающей способностью, позволяет выполнять исследования с внутривенным контрастированием и оснащено элементами искусственного интеллекта, помогающими выявлять патологии на ранних стадиях.
"Новый томограф — это серьёзный шаг в развитии диагностической базы нашей больницы. За несколько месяцев мы провели около 1,5 тысяч исследований. Благодаря более высокой точности оборудования уже удалось выявить онкологические заболевания и патологии сердечно-сосудистой системы. Для наших пациентов это возможность своевременно получить правильный диагноз и лечение, не выезжая за пределы города", — отметила главный врач Ирина Назаркина.
Благодаря мероприятиям национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению президента России Владимира Путина, а также при поддержке регионального правительства в медучреждениях региона продолжается обновление автопарка оборудования.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас