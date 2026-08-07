Ход подготовки избирательных участков к голосованию контролируется Уполномоченным по правам человека в Самарской области

В этом году жителям губернии предстоит выбрать депутатов Государственной думы и регионального парламента. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, МЧС проверила ход подготовки к голосованию трех из четырех избирательных участков в поселке городского типа Рощинский Волжского района.

Два из них будут размещены в образовательном учреждении, один - в спортивном комплексе.

При посещении объектов обратили внимание на:

• соответствие требованиям противопожарной безопасности;

• наличие систем видеонаблюдения;

• доступность для маломобильных групп населения.

"Каждый гражданин, независимо от физического состояния, должен иметь возможность выразить свою волю на выборах. На данный момент можно отметить, что работа ведется, однако остаются вопросы, требующие дополнительной проработки. Наша общая задача - принять все меры по обеспечению законности и прозрачности процедуры голосования в день выборов, а также беспрепятственной реализации избирательных прав граждан, - отметила в своем официальном канале в мессенджере MАХ Елена Лапушкина. - Обсудила с председателем территориальной избирательной комиссии и председателями участковых избирательных комиссий алгоритмы действий в случае возникновения нештатных ситуаций".

В ходе заседания Всероссийского координационного Совета уполномоченного по правам человека на тему "Обеспечение прав участников избирательного процесса: обмен лучшими практиками" Яна Валерьевна Лантратова сообщила, что в этом году всем уполномоченным по правам человека в субъектах федерации будут выданы ключи для доступа к системе видеонаблюдения за ходом голосования в режиме реального времени - это позволит обеспечить непрерывный мониторинг, расширит возможности правозащитного контроля и повысит прозрачность избирательного процесса.