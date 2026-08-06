В первый день окружных соревнований проекта "МолоТ" команда Самарской области показала достойный результат

В Перми стартовал окружной финал проекта Приволжского федерального округа для работающей молодежи "МолоТ" (Молодежный труд). Проект объединил 420 участников в составе сборных команд 14 регионов Приволжья.

Самарскую область представляет команда из 30 человек - это молодые специалисты предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет и молодые семьи с детьми. В команду Самарской области вошли представители ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара", филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс", ООО "Нова", ООО "Газпром трансгаз Самара", ООО "Оргэнергокапитал". Все они победители регионального отборочного этапа, в котором участвовало более 3000 сотрудников из 30 организаций региона.

От имени полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников окружных соревнований поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев.

"Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал стратегическую важность поддержки работающей молодежи, связывая ее с дальнейшим развитием страны. В прошлом году мы запустили первый в России масштабный окружной проект "МолоТ". В этом году в отборочных мероприятиях приняли участие 16 тысяч человек и почти 800 предприятий. Сегодня очевидно, что проект востребован и отвечает ключевым запросам работающей молодежи. Он объединяет государство, представителей промышленности и саму молодежь, способствует повышению престижа рабочих профессий и помогает сохранять кадровый потенциал предприятий реального сектора экономики регионов округа", - сказал замполпреда Олег Машковцев.

В программу трехдневных состязаний вошли 15 дисциплин. Это интеллектуальные турниры, творческие конкурсы и целый ряд спортивных дисциплин: настольный теннис, мини-футбол, волейбол, бег-эстафета, шахматы, "Городки", марш-бросок, спортивное ориентирование, военизированная эстафета, семейная эстафета.

В первый день окружных соревнований команда Самарской области показала достойный результат, заняв третье место в дисциплине "Бег-эстафета".

"Мы начали готовиться к соревнованиям сразу после регионального этапа, усердно работали два месяца. И вот на окружном финале наши усилия принесли результат, где мы заняли третье место. Борьба была серьезная, хоть мы и были в числе сильнейших команд. Особенно сложно далась дистанция в 800 метров, но все справились отлично!" - поделилась участница дисциплины "Бег-эстафета", сотрудник ПАО "ОДК-Кузнецов" Кристина Тарабрина.

В этом году в перечень дисциплин добавилось перетягивание каната, в общекомандный зачет включены конкурс видеороликов и конкурс профессионального мастерства.

Для зрителей на набережной Камы работает площадка по городошному спорту, где каждый сможет испытать свои силы. Также для участников подготовили семейную программу: посещение зоопарка, экскурсии на выставку "Оружие Победы" и в Пермскую художественную галерею.