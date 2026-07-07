Открыт прием заявок на всероссийскую премию "Больше, чем путешествие" — 2026

Продолжается прием заявок на всероссийскую премию "Больше, чем путешествие" от одноименной программы Росмолодежи. Она реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Премия направлена на выявление и поощрение тех, кто формирует гражданскую идентичность и патриотические ценности через воспитательные путешествия по России.

К участию приглашаются заявители в четырех категориях: "Люди", "Организации", "Проекты", а также "Субъекты РФ". Заявки принимаются по 15 июля 2026 года на официальном сайте большечемпремия.рф.

Старт всероссийской премии "Больше, чем путешествие" был дан в День России на площадке молодежного дня международного туристического форума "Путешествуй!".

На интерактивной пленарной сессии "Кто хочет стать путешественником?" заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров вместе с победителями премии прошлого года подписали памятный билет и оставили напутствие будущим номинантам.

Вице-премьер поздравил участников с Днем России, подчеркнув, что путешествия — невероятный, мощный способ, чтобы еще больше узнать, полюбить нашу страну, восхититься ее разнообразием, богатством и силой.

"Поздравляю вас с Днем России! В этот день все совпало: президентом Владимиром Владимировичем Путиным 2026 год объявлен Годом единства народов России, сегодня День России, Молодежный день форума "Путешествуй!". На своем собственном опыте могу сказать, что путешествия — это самые яркие моменты, которые остаются в сердце, которые проносишь через всю жизнь. Сегодня мы даем старт премии "Больше, чем путешествие". Премия молодая, ей два года, но мы видим огромное количество участников серьезного калибра — это "Херсонес Таврический", проекты "Росатома" и другие", — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Заявку на премию могут подать как люди (путешественники, экскурсоводы, организаторы походов, блогеры), так и организации (туроператоры, турклубы, объекты гостеприимства, музеи, СМИ). Кроме того, заявить на премию можно и отдельно взятый проект. Также поощряются региональные команды, которые системно развивают молодежный туризм — все, кто организовывает и продвигает путешествия по России среди детей и молодежи. В 2026 году в премии может участвовать вся молодежь страны. У всех желающих есть возможность предлагать своих кандидатов на награду через посты в социальных сетях и специальный сервис "Предложить участника" на сайте. Молодые люди смогут стать соавторами оценки проектов победителей.

"Символично, что мы запускаем новый сезон премии "Больше, чем путешествие" в День России. Ведь любовь к Родине начинается с личного изучения своей страны. По данным нашего исследования "Индекс поколения", 88% молодых людей предпочитают внутренний туризм внешнему. Для поощрения тех, кто вносит свой вклад в развитие этой сферы в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" проходит всероссийская премия "Больше, чем путешествие". Это первая в стране награда, которая отмечает лучшие практики молодежного туризма и способствует распространению успешного опыта по всей России. Опыт прошлого года показал, что интерес к премии очень велик. На соискание было подано более 7,7 тысячи заявок из всех 89 регионов России, а в оценке работ принимали участие 450 экспертов. В этом году у каждого жителя нашей страны появится возможность порекомендовать на соискание премии людей, организации и проекты, которые, на их взгляд, этого достойны. Желаю успехов участникам в этом году!" — отметил Григорий Гуров.

В этом сезоне в премии 8 основных номинаций. Среди них уже знакомые, а также новые — "Больше, чем сервис" и "Больше, чем место силы", что позволит на новом уровне заявить о себе объектам инфраструктуры гостеприимства, а также местам и событиям, которые раскрывают туристический потенциал страны через впечатления. Как и в прошлом году, предусмотрены спецноминации от партнеров премии и спецпризы.

Основные номинации премии:

"Больше, чем тур" — проекты с туристической, образовательной и полезной для страны и общества компонентами, реализуемые профильными организациями;

"Больше, чем экскурсия" — экскурсовод или экскурсия, раскрывающие культурно-образовательный потенциал путешествий по регионам и формирующие чувство гордости за Родину;

"Больше, чем поход" — поход, деятельность организации или специалиста по походному туризму, направленная на изучение культурного и природного наследия России;

"Больше, чем сервис" — объекты инфраструктуры гостеприимства (отели, рестораны, коворкинги, сервисы для поиска билетов, путеводители и т. д.);

"Больше, чем место силы" — места и события, раскрывающие туристический потенциал страны через впечатления;

"Больше, чем медиа" — блогеры и авторы проектов по созданию медиаконтента о туристическом потенциале страны и культуре патриотических путешествий;

"Больше, чем регион" — для региональных органов исполнительной власти в сфере молодежной политики и туризма, которые системно развивают молодежный туризм в регионе;

"Больше, чем путешественник" — вдохновляющие личные истории жителей России о том, как путешествие по стране изменило жизнь и отношение к Родине.

После проведения заочной оценки работ для финалистов будет организован просветительский этап, в рамках которого они смогут доработать свои проекты вместе с наставниками. Затем участников ожидает очная защита перед экспертным советом в Москве.

Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения в Национальном центре "Россия". Они будут определены с учетом итогов очных защит и народного голосования. Почетное жюри выберет среди лучших проектов обладателя Гран-при.

Информация об организаторах, полных правилах проведения премии, конкурсном отборе, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных призов размещена в положении на официальном сайте большечемпремия.рф.

По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться по электронной почте premia.morethantrip@yandex.ru и по телефону службы поддержки: 8 800 444 80 63.