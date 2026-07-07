16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Открыт прием заявок на всероссийскую премию "Больше, чем путешествие" — 2026 Самарские семьи приглашают на День семьи, любви и верности Семь участников представят Самарскую область в финале Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" В Самарской области "Веселые старты" для детей провели автоинспекторы В Самарской области стартовали профильные смены "Движения Первых"

Молодежная политика Общество

Открыт прием заявок на всероссийскую премию "Больше, чем путешествие" — 2026

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Продолжается прием заявок на всероссийскую премию "Больше, чем путешествие" от одноименной программы Росмолодежи. Она реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Премия направлена на выявление и поощрение тех, кто формирует гражданскую идентичность и патриотические ценности через воспитательные путешествия по России.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

К участию приглашаются заявители в четырех категориях: "Люди", "Организации", "Проекты", а также "Субъекты РФ". Заявки принимаются по 15 июля 2026 года на официальном сайте большечемпремия.рф.

Старт всероссийской премии "Больше, чем путешествие" был дан в День России на площадке молодежного дня международного туристического форума "Путешествуй!".

На интерактивной пленарной сессии "Кто хочет стать путешественником?" заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров вместе с победителями премии прошлого года подписали памятный билет и оставили напутствие будущим номинантам.

Вице-премьер поздравил участников с Днем России, подчеркнув, что путешествия — невероятный, мощный способ, чтобы еще больше узнать, полюбить нашу страну, восхититься ее разнообразием, богатством и силой.

"Поздравляю вас с Днем России! В этот день все совпало: президентом Владимиром Владимировичем Путиным 2026 год объявлен Годом единства народов России, сегодня День России, Молодежный день форума "Путешествуй!". На своем собственном опыте могу сказать, что путешествия — это самые яркие моменты, которые остаются в сердце, которые проносишь через всю жизнь. Сегодня мы даем старт премии "Больше, чем путешествие". Премия молодая, ей два года, но мы видим огромное количество участников серьезного калибра — это "Херсонес Таврический", проекты "Росатома" и другие", — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Заявку на премию могут подать как люди (путешественники, экскурсоводы, организаторы походов, блогеры), так и организации (туроператоры, турклубы, объекты гостеприимства, музеи, СМИ). Кроме того, заявить на премию можно и отдельно взятый проект. Также поощряются региональные команды, которые системно развивают молодежный туризм — все, кто организовывает и продвигает путешествия по России среди детей и молодежи. В 2026 году в премии может участвовать вся молодежь страны. У всех желающих есть возможность предлагать своих кандидатов на награду через посты в социальных сетях и специальный сервис "Предложить участника" на сайте. Молодые люди смогут стать соавторами оценки проектов победителей.

"Символично, что мы запускаем новый сезон премии "Больше, чем путешествие" в День России. Ведь любовь к Родине начинается с личного изучения своей страны. По данным нашего исследования "Индекс поколения", 88% молодых людей предпочитают внутренний туризм внешнему. Для поощрения тех, кто вносит свой вклад в развитие этой сферы в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" проходит всероссийская премия "Больше, чем путешествие". Это первая в стране награда, которая отмечает лучшие практики молодежного туризма и способствует распространению успешного опыта по всей России. Опыт прошлого года показал, что интерес к премии очень велик. На соискание было подано более 7,7 тысячи заявок из всех 89 регионов России, а в оценке работ принимали участие 450 экспертов. В этом году у каждого жителя нашей страны появится возможность порекомендовать на соискание премии людей, организации и проекты, которые, на их взгляд, этого достойны. Желаю успехов участникам в этом году!" — отметил Григорий Гуров.

В этом сезоне в премии 8 основных номинаций. Среди них уже знакомые, а также новые — "Больше, чем сервис" и "Больше, чем место силы", что позволит на новом уровне заявить о себе объектам инфраструктуры гостеприимства, а также местам и событиям, которые раскрывают туристический потенциал страны через впечатления. Как и в прошлом году, предусмотрены спецноминации от партнеров премии и спецпризы.

Основные номинации премии:

  • "Больше, чем тур" — проекты с туристической, образовательной и полезной для страны и общества компонентами, реализуемые профильными организациями;
  • "Больше, чем экскурсия" — экскурсовод или экскурсия, раскрывающие культурно-образовательный потенциал путешествий по регионам и формирующие чувство гордости за Родину;
  • "Больше, чем поход" — поход, деятельность организации или специалиста по походному туризму, направленная на изучение культурного и природного наследия России;
  • "Больше, чем сервис" — объекты инфраструктуры гостеприимства (отели, рестораны, коворкинги, сервисы для поиска билетов, путеводители и т. д.);
  • "Больше, чем место силы" — места и события, раскрывающие туристический потенциал страны через впечатления;
  • "Больше, чем медиа" — блогеры и авторы проектов по созданию медиаконтента о туристическом потенциале страны и культуре патриотических путешествий;
  • "Больше, чем регион" — для региональных органов исполнительной власти в сфере молодежной политики и туризма, которые системно развивают молодежный туризм в регионе;
  • "Больше, чем путешественник" — вдохновляющие личные истории жителей России о том, как путешествие по стране изменило жизнь и отношение к Родине.

После проведения заочной оценки работ для финалистов будет организован просветительский этап, в рамках которого они смогут доработать свои проекты вместе с наставниками. Затем участников ожидает очная защита перед экспертным советом в Москве.

Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения в Национальном центре "Россия". Они будут определены с учетом итогов очных защит и народного голосования. Почетное жюри выберет среди лучших проектов обладателя Гран-при.

Информация об организаторах, полных правилах проведения премии, конкурсном отборе, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных призов размещена в положении на официальном сайте большечемпремия.рф.

По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться по электронной почте premia.morethantrip@yandex.ru и по телефону службы поддержки: 8 800 444 80 63.

"Больше, чем путешествие" — программа Росмолодежи, благодаря которой более 320 тыс. молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей.
В поездки по стране отправляются призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.
Помимо традиционной туристической программы — знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов, молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести вклад в развитие городов, участвовать в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию — участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе.
Программа "Больше, чем путешествие" входит в экосистему Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2